Полоцкий государственный университет посетили представители Академической библиотеки Латвийского университета

Полоцкий государственный университет посетили представители Академической библиотеки Латвийского университета. В наш древний город приехали директор библиотеки Вента Коцере и руководитель проектов Валдис Мазулис.



Представители двух библиотек обсудили перспективы возможного сотрудничества. В рамках встречи состоялась торжественная церемония передачи латвийскими коллегами более 50 книг по истории, культуре, этнографии Латви, в дар Научной библиотеке ПГУ. Участие в торжестве принял консула Латвийской Республики в Витебске Угис Скуя.



–Планируется несколько вариантов расширения сотрудничества. ПГУ одно из активнейших университетов, которое ищет связи для расширения возможностей сотрудничества с Латвией, – отметил господин Скуя.



Полоцкий государственный университет в свою очередь подарил Академической библиотеке Латвийского университета коллекцию книг, трудов ученых ПГУ по истории, культуре этнографии уже нашего региона.



Подробнее в одном из ближайших номеров “Полацкага весніка”