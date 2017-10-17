А на днях начались меро­приятия, посвященные 1025-летию Полоцкой епархии.

Нынешний год для Полоцка богат юбилейными датами — городу исполнилось 1155 лет, мировая общественность отметила 500-летие белорусского книгопечатания. А на днях начались меро­приятия, посвященные 1025-летию Полоцкой епархии. Накануне значимого события в духовной жизни не только города, но и всей Беларуси, представители средств массовой информации встретились с архиепископом Полоцким и Глубокским Феодосием.

Обращаясь к присутствующим, владыка отметил, что череда знаменательных дат демонст­рирует духовную, культурную и историческую преемственность традиций полочан. «Здесь, на древней полоцкой земле, истоки нашей духовности, нашего образования», — сказал он. Архиепископ обратил внимание, что в Полоцке было одно из первых учебных заведений в славянских землях. Оно возникло у стен монастыря, и основала его Евфросиния Полоцкая. Она же сама переписывала книги и распространяла их среди народа. Так что святость и просвещение всегда были рядом. Неудивительно, что полочанин Франциск Скорина положил начало книгопечатанию, которое также внесло неоценимый вклад в просвещение народа. А то, что первой печатной книгой белорусов стала Библия, свидетельствует о духовном богатстве нации.

«Мы соблюдаем преемственность — храним культуру, историю, духовность. И это — залог дальнейшего бытия, стабильности и развития нашего государства», — отметил владыка Феодосий.



Программа юбилейных торжеств насыщенна и многообразна. Первым мероприятием в их череде стало прибытие в Полоцк Иконы Божией Матери

«Дисненская Одигитрия» и Ковчега с честной десницей священномученика Константина, пресвитера Шарковщинского. Вчера мо­лебном в Богоявленском кафедральном соборе начался общеепархиальный Кре­стный ход, который в течение десяти дней пройдет по всем райцентрам

Полоцкой епархии.

26 октября в Софийском соборе состоится гашение почтового блока, посвященного знаменательному юбилею. 10 ноября торжественное богослужение в Софийском соборе проведет Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея

Беларуси Павел. 16 ноября в Городском Дворце культуры пройдет торжественный вечер, на котором выступят лучшие творческие коллективы изо всех райцентров, входящих в Полоцкую епархию.

Во всех райцентрах будут проходить конференции и праздничные вечера, разно­образные встречи и «круглые столы» духовной направленности. А в Полоцке 2-3 ноября состоятся Республиканские Свято-Евфросиниевские педагогические чтения. Также готовятся к экспозиции выставка «Фотолетопись Полоцкой епархии» и однодневная выставка-презентация раритетных факсимильных изданий священных книг. В их числе — Ерсикское Евангелие 1270 года и Ветхий завет на белорусском языке.

В рамках празднования юбилея Полоцкой епархии будет отмечаться еще один юбилей — 5-летие епархиального Координационного центра защиты жизни и семейных ценностей «ЗаРождение».

Древний Полоцк вновь встречает торжества. И вновь полочане объединяются, чтобы вместе, с верой и любовью, встретить знаменательную историческую дату — 1025-летний юбилей епархии, центра просветительства и духовности.