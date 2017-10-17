Полоцкие педагоги стали победителями областного этапа республиканского смотра-конкурса на лучший оздоровительный лагерь в номинации «Новые модели организации детского отдыха «Сделаем лето ярче».
На базе Витебского областного дворца детей и молодежи состоялся областной этап республиканского смотра-конкурса на лучший оздоровительный лагерь в номинации «Новые модели организации детского отдыха «Сделаем лето ярче».
Областной конкурсной комиссией отмечен высокий уровень организационно-методических материалов воспитательно-оздоровительных учреждений образования Полоцкого района. По итогам смотра-конкурса Дипломом II степени управления образования Витебского облисполкома награждены полоцкие педагоги Е.В.Канцыян и О.Б.Остроухова (СШ №2), Г.А.Кудрявцева и О.В.Лиленко (ПГГ №2), Т.П.Плиговка (СШ №3), Н.П.Эртман (СШ №16). Дипломами III степени отмечена работа педагогов Н.П.Слепцовой и О.О.Коровиной (Полоцкий РЦДМ).