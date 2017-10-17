Полоцкие педагоги стали победителями областного этапа республиканского смотра-конкурса на лучший оздоровительный лагерь в номинации «Новые модели организации детского отдыха «Сделаем лето ярче».
17.10.2017   //   Автор:   //   Общество   //   Нет комментариев   //   53 Views

На базе Витебского областного дворца детей и молодежи состоялся областной этап республиканского смотра-конкурса на лучший оздоровительный лагерь в номинации «Новые модели организации детского отдыха «Сделаем лето ярче».
Областной конкурсной комиссией отмечен высокий уровень организационно-методических материалов воспитательно-оздоровительных учреждений образования Полоцкого района. По итогам смотра-конкурса Дипломом II степени управления образо­вания Витебского облисполкома награждены полоцкие педагоги Е.В.Канцыян и О.Б.Остроухова (СШ №2), Г.А.Кудрявцева и О.В.Лиленко (ПГГ №2), Т.П.Плиговка (СШ №3), Н.П.Эртман (СШ №16). Дипломами III степени отмечена работа педагогов Н.П.Слепцовой и О.О.Коровиной (Полоцкий РЦДМ).

Оксана Шуйская
Автор:

Редактор отдела экономики. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

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