В Музее белорусского книгопечатания открылась выставка работ Йогана Кристофа Бротце из коллекции Академиче­ской библиотеки Латвийского университета.
18.10.2017   //   Автор:   //   Культура   //   Нет комментариев   //   51 Views

В Музее белорусского книгопечатания открылась  выставка работ Йогана Кристофа Бротце из коллекции Академиче­ской библиотеки Латвийского университета. В экспо­зиции представлены уникальные рисунки и описания Лифляндии, сделанные автором в конце XVIII — начале XIX века.

В открытии выставки приняли участие консул Латвийской Республики в Витебске Угис Скуя и директор Академической библиотеки Латвийского университета Вента Коцаре. Гости отметили значимость взаимодействия стран в области культуры, которое по­зволяет лучше узнать друг друга и способствует укреплению добрососедских отношений.


Вента Коцаре рассказала, что данная выставка побывала уже в 15 странах мира, неизменно вызывая большой интерес. Полоцк — 37-й город в Европе и второй в Беларуси, которому оказана честь принять экспозицию. Латвийская сторона считает очень важным, что выставка экспонируется на родине Франциска Скорины в год, когда мировая общественность отмечает 500-летие белорусского книгопечатания.


Старинная коллекция рисунков и описаний сопредельных территорий Латвии, Эстонии и Беларуси имеет исключительную ценность. Йоган Кристоф Бротце в течение 45 лет с фотографической точностью, в мельчайших деталях, карандашами и красками наносил на бумагу пейзажи и людей, улицы и здания, рисовал картинки из повседневного быта и праздничные события. Это позволяет восстановить исторически достоверную картину эпохи. На его рисунках (всего их в коллекции около трех тысяч) изображены представители 15 национальностей, которые когда-то ходили по улицам Риги, жили в окрестных городах и селах, приезжали торговать, го­стили у друзей и создавали семьи. Для историков и этнографов это представляет величайшую ценность.

«Белорусы и латыши жили по соседству и дружили многие столетия, сам Бог велел продолжать и развивать добрые традиции», — заметила Вента Коцаре. Она обратила внимание на то, что в описаниях есть и упоминания о Полоцке.
«На этих рисунках изображена наша общая история», — сказал Угис Скуя, поблагодарив по­лочан за гостеприимство и пожелав всем интересных открытий.

Елена Каленик
Автор:

Заместитель главного редактора. Деятельность сфер культуры, медицины, торговли, образования всегда стремится держать в поле зрения. Ведущая страничек «Ваше здоровье» и «Полочаночки». Всегда даст компетентный ответ и дельный совет по телефону 8(0214)42-86-28.

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