В Музее белорусского книгопечатания открылась выставка работ Йогана Кристофа Бротце из коллекции Академиче­ской библиотеки Латвийского университета.

В Музее белорусского книгопечатания открылась выставка работ Йогана Кристофа Бротце из коллекции Академиче­ской библиотеки Латвийского университета. В экспо­зиции представлены уникальные рисунки и описания Лифляндии, сделанные автором в конце XVIII — начале XIX века.

В открытии выставки приняли участие консул Латвийской Республики в Витебске Угис Скуя и директор Академической библиотеки Латвийского университета Вента Коцаре. Гости отметили значимость взаимодействия стран в области культуры, которое по­зволяет лучше узнать друг друга и способствует укреплению добрососедских отношений.



Вента Коцаре рассказала, что данная выставка побывала уже в 15 странах мира, неизменно вызывая большой интерес. Полоцк — 37-й город в Европе и второй в Беларуси, которому оказана честь принять экспозицию. Латвийская сторона считает очень важным, что выставка экспонируется на родине Франциска Скорины в год, когда мировая общественность отмечает 500-летие белорусского книгопечатания.



Старинная коллекция рисунков и описаний сопредельных территорий Латвии, Эстонии и Беларуси имеет исключительную ценность. Йоган Кристоф Бротце в течение 45 лет с фотографической точностью, в мельчайших деталях, карандашами и красками наносил на бумагу пейзажи и людей, улицы и здания, рисовал картинки из повседневного быта и праздничные события. Это позволяет восстановить исторически достоверную картину эпохи. На его рисунках (всего их в коллекции около трех тысяч) изображены представители 15 национальностей, которые когда-то ходили по улицам Риги, жили в окрестных городах и селах, приезжали торговать, го­стили у друзей и создавали семьи. Для историков и этнографов это представляет величайшую ценность.

«Белорусы и латыши жили по соседству и дружили многие столетия, сам Бог велел продолжать и развивать добрые традиции», — заметила Вента Коцаре. Она обратила внимание на то, что в описаниях есть и упоминания о Полоцке.

«На этих рисунках изображена наша общая история», — сказал Угис Скуя, поблагодарив по­лочан за гостеприимство и пожелав всем интересных открытий.