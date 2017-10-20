Полочанка Татьяна Кошко удостоена Ордена Матери.

Действительно, легко многодетным родителям не бывает: трудов, забот и тревог всегда хватает, когда у тебя пятеро детей, как у супругов Татьяны Вяче­славовны и Игоря Михайловича Кошко. Зато и возможностей совершенствоваться — в первую очередь, духовно, — великое множество. Такая судьба учит умению любить и прощать, терпению, взаимопониманию, трудолюбию. Да много еще чему учит.

…Первая доченька Мария родилась в семье Кошко 19 лет назад. Маша подросла, и Татьяна, экономист по образованию, зарабатывала на жизнь, будучи индивидуальным предпринимателем. Она и представить не могла, как круто все переменится через десять лет! Зато Игорь всегда хотел иметь большую семью и готов был нести за нее ответственность. Его мечта сбылась. Один за другим родились младшие дети: сначала Тонечка, за нею Егор, потом Катюша, а два года назад на свет появилась малышка Софья.

— Сегодня я понимаю, почему люди говорят: «Дает Бог ребенка, даст и на ребенка», — признается Татьяна Вячеславовна. — Вот есть дети, и все получается, все складывается. Наш папа постоянно в поездках, он — водитель-международник, наш добытчик. Но есть замечательные бабушки и дедушка, мои главные помощники. Если приходилось «скорую» вызывать себе или детям, моя мама Надежда Николаевна раньше «скорой» к нам из другого микрорайона добиралась. Всегда поддерживают нас свекровь Тамара Антоновна и свекор Михаил Михайлович. И то, что наш папа не лежит дома на диване, а трудится на благо семьи, не давая себе слабинку — отличный пример детям.

Уже будучи мамой, Татьяна Кошко получила второе высшее образование — по специально­сти психолога. «Хотелось не только сердцем, но и разумом уметь принимать правильные решения в вопросах воспитания, — говорит Татьяна. — И вы знаете, это работает! А самое главное — это, конечно, любовь и ласка. Дети обязательно будут хорошими, если знают, что их любят. Любят, принимают любыми».

Татьяна Вячеславовна не сомневается, что когда-то приняла правильное решение: быть не состоявшимся экономистом или крутой бизнес-вумэн, а счастливой мамой. Это сча­стье ей дарят дети — ежедневно, ежечасно.

…Организаторы и участники праздника, посвященного Дню матери, который прошел в Полоцком районном Центре ремесел и национальных культур и собрал участников общественного объединения многодетных родителей «Ладья», от всей души поздравляли эту счастливую женщину с наградой. В ее честь и в честь всех мам звучали нежные и трогательные стихи и песни в исполнении детского творческого коллектива «Рунь» и народного камерного духовно-патриотического ансамбля «Спадчына». Ну а народный ансамбль белорусской песни и музыки «Полацкія россыпы» привнес в атмосферу душевного праздника веселые и задорные нотки — чтобы улыбки мам согрели всех вокруг!

В Полоцком общественном объединении многодетных родителей, которое насчитывает 79 семей, теперь есть 12 мамочек, удостоенных Ордена Матери, и 5 лауреатов премии имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко.

«Если трудно — значит, правильно живу», — рассуждает полочанка Татьяна Кошко. Неделю назад, накануне празд­ника всех мам, волнуясь и радуясь, она соби­ралась на торже­ственную церемонию награждения орденом Матери в Витебский облисполком. И вот заслуженная награда на груди, а в мыслях — осознанное счастье.