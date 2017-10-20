Искренние пожелания звучали для мам на праздничном концерте в Полоцком районном Центре культуры

Октябрьской порой, когда земля, стремясь сохранить тепло, укрывается ковром осенней листвы, и когда так трогательно трепещет на ветру каждая веточка и каждая травинка, — обостряются чувства, приходит время глубоких раздумий, осмысления прожитого. Обнажается главное… Не случайно в эту пору понимания основных ценностей мы отмечаем День матери, праздник, посвященный истоку жизни и любви.



Самые трогательные признания, нежные слова, искренние пожелания звучали для мам города Полоцка и Полоцкого района в ходе праздничного концерта, который прошел в Полоцком районном Центре культуры. Еще с порога гостьи торжест­ва попадали в особую, теплую атмосферу, слышали поздравления и получали маленькие открытки ко Дню матери.



Затем, в фойе, знакомились с творческими работами детей, на которые их вдохновил образ мамы, и слушали живую музыку.

А в зрительном зале чудесными подарками для мам всех возрастов стали номера концертной программы, подготовленной Полоцким городским Дворцом культуры. На сцене своими талантами блистали творческие коллективы и исполнители самых разных возрастов. В их числе — представители ветеранской и военной творческой когорты — вокальная группа народного хора ветеранов, духовой оркестр в/ч 5530, танцевальные, музыкальные, вокальные коллективы — «Толока», «Колибри», «Горошина», «Школьный квартал», «Магия звуков», «Импульс», «Сюрприз», «Музыкальная волна», «София».

Конечно, с особыми чувствами публика встречала выступления маленьких артистов, и это понятно, ведь именно дети — центр вселенной для матери. А в маминой заботе и любви нуждаются все, даже суровые и отважные мужчины.

День матери — один из самых добрых, душевных и всенародных празд­ников. И концертная программа, состоявшаяся накануне, добавила прекрасную творческую нотку в его подготовку и настроила сердца участников и зрителей — мам и детей, маленьких и взрослых, на лирический лад.



Ничто не сравнится с той любовью и заботой, которую дарят нам мамы. Как и с материнской наукой, той жизненной мудростью, которой щедро делится с нами главный человек в нашей судьбе…

Тамара Васильевна Кухарева:

— В первую очередь мамочка — звали ее Нина Антоновна — научила меня терпению. Сама она была очень терпеливой, выдержанной… Теперь я уже сама не только мама, но и бабушка. И понимаю, каким мудрым человеком была мамочка…

Виталий Ворон­кович:

— Мама — Лилия Анатольевна — научила делать первые шаги, говорить первые слова, ложку дер­жать… Научила, как себя вести в обществе и как смотреть на мир. Нас в семье — три брата, и воспитателем больше выступал отец, было жесткое муж­ское руководство. Но роль мамы в жизни ни с чем не сравнима. Выбирая супругу, наверно, подсознательно хотел видеть в ней мамины черты, и оказалось, что они даже под одним знаком Зодиака родились.

Галина Ивановна Куксёнок:

— Мама, Мария Евсеевна, воспитывала у нас лучшие человеческие качества. И делала она это собственным примером. Она была очень госте­приимной, душой нашего переулка, к ней все приходили за советом. «Ведите себя достойно, будьте порядочными и уважительно относитесь к людям», — всегда говорила она нам, детям. Это главная мамина наука.