Депутат от Зыгинского избирательного округа №10 Анатолия Литвиненко стремится сделать свой город удобным и красивым.
Полоцк — географический центр Европы, и полочане должны жить в по-настоящему европейском городе. И это возможно, если всем вместе созидать, а не критиковать…
Для депутата от Зыгинского избирательного округа №10 Анатолия Литвиненко такой подход очевиден. Анатолий Антонович как заместитель директора КУП «ЖКХ г.Полоцка» по-хозяйски подходит к коммунальным задачам.
В этом деле значительно помогает богатый опыт общественной работы: стаж депутатской деятельности Анатолия Литвиненко насчитывает уже пять созывов. В 1999 году избирался еще в Полоцкий городской Совет депутатов, и жители города вновь и вновь доверяют представлять их интересы.
Анатолий Антонович работает в постоянной комиссии Полоцкого районного Совета депутатов двадцать седьмого созыва по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Избирательный округ, от которого Анатолий Литвиненко избран в этом созыве, расположен на территории микрорайона Аэропорт.
— Микрорайон новый, тем сложнее работать. Жители меняются, еще не «пустили корни», не устоялся соседский коллектив… Но все равно ежегодно собираемся на субботники, стараюсь привлекать, заинтересовывать избирателей. Если есть актуальные вопросы, всегда готов их решать, — отмечает депутат.
Единственное, чего хотелось бы народному избраннику, — побольше активности от своих людей. Анатолий Антонович регулярно проводит личные приемы граждан, «горячие линии», встречи с избирателями. Все задуманное старается воплотить в жизнь: как получилось с парковками на Зыгина, 79.
И результат этой работы не заставляет себя ждать. Анатолию Литвиненко есть чем гордиться — депутату еще в первом созыве удалось создать в городе домовые комитеты. Сейчас домкомы активно работают по всему городу.
Анатолий Антонович как депутат и работник сферы ЖКХ стремится сделать свой город удобным и красивым. А как полочанин — просто верит в Полоцк, в его будущее.