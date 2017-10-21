Депутат от Зыгинского избирательного округа №10 Анатолия Литвиненко стремится сделать свой город удобным и красивым.

Полоцк — географический центр Европы, и полочане должны жить в по-настоящему европейском городе. И это возможно, если всем вместе созидать, а не критиковать…

Для депутата от Зыгинского избирательного округа №10 Анатолия Литвиненко такой подход очевиден. Анатолий Антонович как заместитель директора КУП «ЖКХ г.Полоцка» по-хозяйски подходит к коммунальным задачам.

В этом деле значительно помогает богатый опыт общественной работы: стаж депутатской деятельности Анатолия Литвиненко насчитывает уже пять созывов. В 1999 году избирался еще в Полоцкий городской Совет депутатов, и жители города вновь и вновь доверяют представлять их интересы.

Анатолий Антонович работает в постоянной комиссии Полоцкого районного Совета депутатов двадцать седьмого созыва по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Избирательный округ, от которого Анатолий Литвиненко избран в этом созыве, расположен на территории микрорайона Аэропорт.

— Микрорайон новый, тем сложнее работать. Жители меняются, еще не «пустили корни», не устоялся сосед­ский коллектив… Но все равно ежегодно собираемся на субботники, стараюсь привлекать, заинтересовывать избирателей. Если есть актуальные вопросы, всегда готов их решать, — отмечает депутат.

Единственное, чего хотелось бы народному избраннику, — побольше активности от своих людей. Анатолий Антонович регулярно проводит личные приемы граждан, «горячие линии», встречи с избирателями. Все задуманное старается воплотить в жизнь: как получилось с парковками на Зыгина, 79.

И результат этой работы не заставляет себя ждать. Анатолию Литвиненко есть чем гордиться — депутату еще в первом созыве удалось создать в городе домовые комитеты. Сейчас домкомы активно работают по всему городу.

Анатолий Антонович как депутат и работник сферы ЖКХ стремится сделать свой город удобным и красивым. А как полочанин — просто верит в Полоцк, в его будущее.