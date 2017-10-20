21 октября в библиотеке им.Я.Купалы состоится музыкально-поэтиче­ская встреча с художницей Эльгой Поповой и музыкантом Иваном Соласом

А вы знаете, какое на вкус солнце? Можем рассказать! Приглашаем всех желающих на музыкально-поэтиче­скую встречу с художницей Эльгой Поповой и музыкантом Иваном Соласом, которая состоится, завтра 21 октября в библиотеке им.Я.Купалы (ул.Мариненоко, 42). Начало в 16.00, вход свободный.

Вы хотите окунуться в детство и музыку? На встрече Эльга Попова читает свои стихи и сказки. Погрузиться в удивительный мир картин и образов помогает волшебное звучание кельтской арфы и пан-флейты молодого композитора и музыканта Ивана Соласа.

Эльга детская художница и писательница. На ее счету несколько персональных выставок живописи в Минске, Гомеле и Москве. Художница имеет опыт иллюстрирования детских книг, пишет свои стихи и сказки.

Иван Солас — молодой белорусский композитор. Он пишет собственную музыку в стилях indie, electronica, neofolk и исполняет ее на таких необычных инструментах, как кельтская арфа и пан-флейта. Иван Солас — создатель и руководитель музыкальной группы «Lumiere Tales». Также Иван является постоянным участ­ником театра кукол, света и тени «Дом солнца».

Удивительное рядом. Мы предлагаем вам остановиться на мгновение, присмотреться, прислушаться — и вместе с нами открыть волшебный мир детства и непосредственности.