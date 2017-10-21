Концертная программа XXII Международного фестиваля органной музыки «Званы Сафіі».

Самое долгожданное музыкальное событие осени — Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафіі» — пройдет в Полоцке уже в двадцать второй раз.

Каждое воскресенье, с 29 октября по 26 ноября, под сводами Софийского собора выдающиеся исполнители из Беларуси, Германии, Польши, России, Нидерландов и Швеции будут дарить полочанам и гостям города шедевры органной музыки композиторов прошлых столетий и современности, восхищать разнообразием стилей и раскрывать новые возможности полоцкого органа.

Право торжественного открытия фестиваля в этом году принадлежит лауреату международного конкурса Ксении Погорелой, которая уже почти 30 лет является органисткой Софийского собора. 29 октября в ее исполнении прозвучит итальян­ская органная музыка XVII-XVIII в.в., а также последнее творение Джованни Баттиста Перголези «Stabat Mater», которое будет исполнено вместе с Камерным оркестром «Европа-Центр» и ведущими солистками НАБТ Беларуси Татьяной Гавриловой и Натальей Акининой.

Музыка отличается светлой душевностью и трогательностью и, несомненно, оставит неизгладимый след в сердце каждого слушателя.

Среди гостей фестиваля — Николай Гершак, немецкий органист из Фридрихсхафена, города-побратима Полоцка. При содействии Института им. Гёте он впервые выступит в Беларуси 4 ноября.

Профессор Университета музыки им. Ф. Шопена в Варшаве Юзеф Катович участвовал во многих престижных органных фестивалях в Европе и США. 5 ноября его выступление состоится в знаменитом полоцком Софийском соборе.

12 ноября поклонников органной и скрипичной музыки приглашаем на концерт московских солисток Анастасии Быковой и Тамары Егоровой.

Концертирующий органист Альберт Визгерхоф из Нидерландов неоднократно был участником полоцких фестивалей. Музыка европейских композиторов XVI-XX веков прозвучит в его исполнении 19 ноября.

Впервые в Полоцке будет представлена шведская органная исполнительская школа при под­держке Посольства Швеции в Беларуси. 26 ноября яркая концертная программа органиста Йоргена Линдстрёма завершит XXII Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафіі».

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести в кассах Софийского собора, Музея белорусского книгопечатания и Природно-экологического музея, а любители музыки из других городов — на сайте билетного оператора www.bycard.by. Подробности на afisha.tut.by. Информация по телефонам: +375(214)42-51-34,

42-17-51 (касса), +375(029)186-05-40 или на сайте www.sophia.polotsk.museum.by.