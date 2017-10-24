На следующей неделе Полоцк посетят представители российских региональных СМИ и Союзных массмедиа.
На следующей неделе Полоцк снова будет в центре внимания представителей российских региональных СМИ и Союзных массмедиа.
Очередной пресс-тур в нашу страну организовывается при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, а также Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации и будет посвящен актуальным вопросам сотрудничества Минской области с регионами России. Программой предусматривается посещение ряда объектов Минщины, представляющих различные отрасли народного хозяйства, а также Полоцка.
В обзорной экскурсии по нашему городу журналисты познакомятся с памятными историческими достопримечательностями древней столицы Беларуси, посетят Софийский собор, ПГУ (бывший иезуитский коллегиум), Художественную галерею, Спасо-Евфросиниевский монастырь.