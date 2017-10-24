На следующей неделе Полоцк посетят представители российских региональных СМИ и Союзных массмедиа.
24.10.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   22 Views

На следующей неделе Полоцк снова будет в центре внимания представителей российских региональных СМИ и Союзных массмедиа.

Очередной пресс-тур в нашу страну организовывает­ся при поддержке Постоян­ного Комитета Союзного государ­ства, а также Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации и будет посвящен актуальным вопросам сотрудничества Минской области с регионами России. Программой преду­сматривается посещение ряда объектов Минщины, представляющих различные отрасли народного хозяйства, а также Полоцка.

В обзорной экскурсии по нашему городу журналисты познакомятся с памятными историческими достопримечательностями древней столицы Беларуси, посетят Софийский собор, ПГУ (бывший иезуит­ский коллегиум), Художественную галерею, Спасо-Евфросиниевский монастырь.

Тамара Филимонова
Автор:

Корреспондент-корректор. Богатым профессиональным опытом делится с коллегами, с юнкорами, ведет страничку «Пёрышко». Жизненный опыт Тамары Ивановны находит отражение на страничке «Ветеран», посвященной людям старшего поколения. Всегда рада связаться с вами по телефону 8(0214)42-62-82.

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