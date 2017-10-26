Забота о качестве жизни простого труженика — одно из направлений деятельности первичной профсоюзной организации Полоцкой дистанции

Направлений деятельности первичной профсоюзной организации Полоцкой дистанции пути много, но одним из них является забота о качестве жизни простого труженика: заработная плата, охрана труда, организация быта и отдыха, социальная защита.

В профсоюзе

Председатель профсоюзной первички Полоцкой дистанции пути Валентина Коваленко рассказала, как на деле реализуется идея помощи работникам и на какую поддержку они могут рассчитывать.

— Численность работающих в нашей организации 466 человек, еще 168 человек — пенсионеры, которые также являются членами нашего профсоюза. И каждый из них требует внимания и уважения, индивидуального подхода.

Коллектив Полоцкой дистанции пути сплоченный и дружный, люди с пониманием относятся к возникающим вопросам, за что им огромная благодарность. Более четверти коллектива — молодежь, которую стараемся как можно больше привлекать по всем направлениям деятельно­сти нашей дистанции. Следует отметить, молодежь наша — просто замечательная: активная, инициативная, ответственная. Обращаются в профком с предложениями, увлеченно участвуют в подготовке того или иного меро­приятия, акции, проекта, с готовностью откликаются, если нужна какая-то помощь. В числе молодых активистов наладчик Андрей Радуха, машинист Василий Шаура, монтер пути Денис Пушняков, инженер Юлия Крупенко, техник Оксана Повтарь и многие другие. А то, что эта молодежь и свои производственные задачи выполняет добросовестно, — само собой разумеется. Уверена, у нас есть достойная смена.

Несомненно, только благодаря сплоченному коллективу и грамотному руководству можно достичь хороших результатов. По итогам работы за первое полугодия Полоцкая дистанция пути, которую возглавляет начальник Пётр Сергеевич Мазур, заняла I место среди организаций Белорусской железной дороги.

Не бывает мелочей

Здоровый, сытый, отдохнувший человек, у которого налажен быт, не болит душа о благополучии семьи и которому обеспечены безопасные условия работы, готов к трудовым успехам. И проф­союз прилагает все усилия для того, чтобы создать работникам именно такие комфортные условия.

Вопросов, где перекусить в обеденный перерыв или как разогреть «ссобойку», не возникает. Микроволновая печь, электрочайник — все это есть во всех комнатах приема пищи, в каждом производственном подразделении. Согласно перспективному плану работы по­следовательно, согласно нормам, решаются вопросы обеспечения работников предприятия средствами индивидуальной защиты. На заседаниях профсоюзного комитета этому аспекту регулярно уделяется внимание.

— Создана и действует на предприятии и комиссия по оздоровлению, — отмечает председатель профкома, — постоянно выделяются путевки в санаторий «Железнодорожник», где наши люди могут поправить свое здоровье и просто отдохнуть. Кроме того, ежегодно желающие оздоравливаются в различных здравницах республики и за ее пре­делами за счет государственного социального страхования. Большим спросом пользуются санатории «Беларусь», «Росинка». А в летний период работает оздоровительный лагерь «Маги­страль», где отдыхают дети наших работников.

Физкульт-ура, железнодорожник!

Лозунг «В здоровом теле — здоровый дух!» не утрачивает своей популярности в коллективе дистанции. Наряду с оздоровлением в поле зрения профсоюзов находятся вопросы развития физической культуры и спорта.

— Здоровый образ жизни железнодорожников и их семей пропагандирует наш культурно-спортивный центр Витебского отделения, который организует и проводит различные спортивные и культурно-массовые мероприятия для наших работников, — поясняет Валентина Коваленко. — Команды нашего коллектива постоянно участвуют в соревнованиях среди команд Витебского отделения.

И участвуют успешно! Подтверждением тому — многочисленные награды, которые хранятся на видном месте у председателя профкома. Многие работники посещают спортивно-оздоровительные секции, занимаются волейболом, мини-футболом, ходят в плавательный бассейн, на что выделяется значительная часть профсоюзного бюджета. Валентина Коваленко и сама за здоровый образ жизни не только на словах, но и на деле — регулярно посещает бассейн. Пример работникам подает и заместитель начальника по идеологической работе Сергей Драгель, который ходит в тренажерный зал, играет в футбол, в теннис, в общем — и на спортивной площадке может постоять за честь родного коллектива!



Много внимания профсоюз уделяет культурному досугу работников дистанции и их детей, приобретая для них билеты на концерты, театрализованные представления, в цирк. И такое совместное времяпрепровождение не только позволяет членам коллектива интересно проводить свободное время, расширяет круг их интересов, но и здорово сближает коллег. А в результате это положительно сказывается и на решении производственных задач.

В основе трудовых традиций

Фундамент для плодотворной работы дистанции закладывали поколения предшественников. Сегодня эти люди в ветеранском строю, и они по-прежнему рядом с родным коллективом, интересуются его делами, переживают за его успехи. На дистанции работает совет ветеранов.

Члены ветеранской организации — активные участники культурно-массовых мероприятий. Много внимания уделяется социальной поддержке ветеранов войны и труда в рамках Коллективного договора. Постоянно обследуются социально-бытовые условия их жизни, оказывается помощь в решении самых различных вопросов.

Организовано поздравление всех пенсионеров с юбилейными и праздничными датами, а также оказание им материальной помощи. Успешно реализуется Комплексная программа «Забота». А за примерами далеко ходить не приходится: например, совсем недавно, ко Дню пожилых людей, для ветеранов была организована экскурсия по г.Полоцку.



…Забота о коллективе, уважительное отношение к людям, готовность их поддержать — одна из важнейших задач руководства Полоцкой дистанции пути и профсоюза. Что, в итоге, и позволяет предприятию выполнять свою задачу на отлично.