В Полоцке участились случаи взлома интернет-страниц. Будьте бдительны!

В последнее время в Республике Беларусь участились случаи взлома интернет-страниц, и Полоцк не стал исключением. Так, злоумышленник после взлома интернет-страницы завладевает сведениями о пользователях и их связях, после чего действует от имени лица, чья страница взломана. В основном производится рассылка сообщений всем пользователям, состоящим в «Друзьях» с просьбами о перечислении/переводе денежных средств на номера мобильных телефонов, карт-счета.

Стандартная просьба: «Мне должны переслать деньги, можно воспользоваться твоей картой, а то моя не подходит? И напиши остаток на карте, чтобы точно знать, сколько мне перекинули, а ты потом снимешь и мне отдашь».

При этом высказывается просьба о предоставлении номера мобильного телефона, если таковой не указан на самой странице, фотографий страниц паспорта, фотографий либо номера банковской платежной карты с обеих сторон.

При получении необходимой информации злоумышленник начинает производить операции посредством электронных переводов и платежей, в основном это деньги пользователей мобильной связи и покупки в сети интернет.

Для окончательного завладения средствами злоумышленник может просить предоставить коды авторизации операций, которые поступили на мобильный телефон владельца. При получении этих кодов, деньги со счетов снимаются.

В результате наши граждане, добросовестно заблуждаясь, что оказывают помощь своим друзьям и близким, теряют значительные суммы денег.

Следователи Полоцкого МОСК обращаются ко всем гражданам, пользующимся сетью интернет и состоящим в социальных сетях, с просьбой позаботиться о своей информационной безопасности:

— создайте действительно сложные пароли для доступа к своим страницам, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте сведения о номерах телефонов, номерах платежных карт, паспортные данные и тем более коды авторизации и активации платежей;

— в случае поступления к вам на страницу подобного рода сообщений, проявите бдительность — удостоверьтесь в личности написавшего человека, позвоните ему либо его близким по телефону;

— при обнаружении взлома интернет-страницы незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел и оповестите всех, кому пришли или могут прийти сообщения от вашего имени.

Александра Нарбут,

Елена Титович, следователи

третьего следственного

отделения Полоцкого МОСК

Республики Беларусь.