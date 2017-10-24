Активисты волонтерского движения «Доброе сердце» Полоцкой районной организации ОО «БРСМ» оказали помощь полоцкому приюту для собак «Право на жизнь».
Ежегодно в октябре весь мир празднует Всемирный день защиты животных. Это важное событие призвано обратить внимание людей на проблемы бездомных животных и разбудить в каждом отзывчивость к братьям нашим меньшим.
Большинство людей, когда видят бездомных животных, как правило, им сочувствует, но ничего не предпринимают. Но активисты волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце» Полоцкой районной организации ОО «БРСМ» провели благотворительную акцию и оказали помощь полоцкому приюту для собак «Право
на жизнь».
— Когда мы прошли внутрь, нас окружили десятки собак, разных — больших и маленьких, лохматых и не очень, старых и щенков, и десятки глаз смотрели на нас, моля о помощи, — поделилась впечатлениями от посещения приюта второй секретарь Полоцкого РК ОО «БРСМ» Яна Лапанович. — Одни — подпрыгивали, тянули к нам лапы, другие скромно стояли в сторонке. И все как один смотрели в глаза…
И когда я увидела этот открытый, доверчивый взгляд, поняла, что мы не можем остаться в стороне и еще не раз сюда вернемся.
На предложение принять участие в благотворительной акции откликнулась неравнодушная к животным приюта молодежь предприятий и организаций: филиала «Энергосбыт», Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, Полоцкой ЦГБ, ПУ «Полоцкгаз», дистанции пути, станции Полоцк, резерва проводников, Полоцкой психиатрической больницы, ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», учащиеся филиала БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж». Активисты съездили в приют и передали собранный в рамках акции корм и принадлежности для животных.
…Если у вас есть желание помочь животным приюта, звоните: +375(33)646-90-67. Верю, что, объединившись и глядя прямо в глаза проблемам, мы сможем что-то изменить!
Елизавета ИГНАТОВИЧ,
учащаяся 11 класса СШ №18
им.Евфросинии Полоцкой.
Фото из архива
Полоцкого РК ОО «БРСМ».