Активи­сты волонтерского движения «Доброе сердце» Полоцкой районной организации ОО «БРСМ» оказали помощь полоцкому приюту для собак «Право на жизнь».

Ежегодно в октябре весь мир празднует Всемирный день защиты животных. Это важное событие призвано обратить внимание людей на проблемы бездомных животных и разбудить в каждом отзывчивость к братьям нашим меньшим.

Большинство людей, когда видят бездомных животных, как правило, им сочувствует, но ничего не предпринимают. Но активи­сты волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце» Полоцкой районной организации ОО «БРСМ» провели благотворительную акцию и оказали помощь полоцкому приюту для собак «Право

на жизнь».

— Когда мы прошли внутрь, нас окружили десятки собак, разных — больших и маленьких, лохматых и не очень, старых и щенков, и десятки глаз смотрели на нас, моля о помощи, — поделилась впечатлениями от посещения приюта второй секретарь Полоцкого РК ОО «БРСМ» Яна Лапанович. — Одни — подпрыгивали, тянули к нам лапы, другие скромно стояли в сторонке. И все как один смотрели в глаза…

И когда я увидела этот открытый, доверчивый взгляд, поняла, что мы не можем остаться в стороне и еще не раз сюда вернемся.

На предложение принять участие в благотворительной акции откликнулась неравнодушная к животным приюта молодежь предприятий и организаций: филиала «Энергосбыт», Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, Полоцкой ЦГБ, ПУ «Полоцкгаз», дистанции пути, станции Полоцк, резерва проводников, Полоцкой психиатрической больницы, ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», учащиеся филиала БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж». Активисты съездили в приют и передали собранный в рамках акции корм и принадлежности для животных.

…Если у вас есть желание помочь животным приюта, звоните: +375(33)646-90-67. Верю, что, объединившись и глядя прямо в глаза проблемам, мы сможем что-то изменить!

Елизавета ИГНАТОВИЧ,

учащаяся 11 класса СШ №18

им.Евфросинии Полоцкой.

Фото из архива

Полоцкого РК ОО «БРСМ».