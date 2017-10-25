Положение о проведении открытого конкурса на разработку талисмана II Европейских игр 2019 года
Положение
о проведении открытого конкурса на разработку талисмана II Европейских игр 2019 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторами открытого конкурса на разработку талисмана II Европейских игр 2019 года (далее – конкурс), являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Министерство информации Республики Беларусь, фонд ”Дирекция
II Европейских игр 2019 года“, Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (далее – Организаторы).
1.2. Цель проведения конкурса:
определение талисмана II Европейских игр 2019 года (далее – талисман).
Задачи:
вовлечение широких масс населения Республики Беларусь
в участие в конкурсе на определение талисмана II Европейских игр
2019 года (далее – Евроигры-2019) и его наименования;
пропаганда основополагающих принципов и ценностей олимпийского движения в Республике Беларусь;
привлечение внимания общественности и средств массовой информации к проведению Евроигр-2019;
популяризация видов спорта, включенных в программу Евроигр-2019;
повышение авторитета белорусского спорта на международной арене;
развитие имиджа Организаторов.
1.3. При проведении конкурса Организаторы руководствуются следующими понятиями:
”талисман“ − графический, художественный, стилизованный образ, созданный при помощи цвета, объема, символов, отражающий цель и задачи данного конкурса. Талисман Евроигр-2019 должен соответствовать общей концепции Евроигр-2019 – органичное сочетание олимпийских церемоний с традиционным национальным праздником ”Купалье“, быть легким и понятным болельщикам и зрителям, а также вызвать положительные ассоциации, соответствовать слогану ”Bright Year, Bright you“ (”Время ярких побед“, ”Час яскравых перамог“).
”победитель конкурса“ – участник, который отвечает требованиям конкурса и подал наилучшее конкурсное предложение, по мнению жюри открытого конкурса на разработку талисмана Евроигр-2019 (далее − Жюри).
”лауреат конкурса“ – участник, который отвечает требованиям конкурса и подал конкурсное предложение, занявшее, по мнению Жюри, 2-ое или 3-е места.
1.4. Конкурс является открытым по составу участников.
В конкурсе имеют право принимать участие физические, юридические лица и авторские коллективы Республики Беларусь и иных государств.
1.5. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой
и представлением его конкурсного предложения, а Организаторы в любом случае не являются ответственными за эти расходы, независимо от результата конкурсного процесса.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс считается открытым с 7 июля 2017 года после официального опубликования настоящего Положения на сайте Министерства информации Республики Беларусь (www.mininform.gov.by) и Национального олимпийского комитета Республики Беларусь (www.noc.by).
2.2. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – прием, обработка и отбор конкурсных работ.
Второй этап – финальный. Определение победителя.
Срок проведения первого этапа: с 07.07.2017 по 15.11.2017.
Срок проведения второго этапа: с 16.11.2017 по 30.11.2017.
2.3. Для участия в конкурсе необходимо направить Организатору конкурса:
заявку на участие по форме согласно приложению 1;
конкурсную работу, выполненную как индивидуально, так и авторскими коллективами в графическом изображении.
2.4. Изображение талисмана должно быть представлено
в электронной форме в виде цветного рисунка, выполненного в любой технике (включая компьютерную графику).
2.5. Рисунок должен быть завершенным. Формат файла – .jpg, .psd, .cdr, .ai. Размер файла – не менее 600 dpi, не более 2 Mb.
Основные графические элементы талисмана должны без потери распознаваемости воспроизводиться в любом размере – как на уменьшение, так и на увеличение, а также должны без потери распознаваемости, быть пригодны к воспроизводству на любых носителях (бумага, картон, пластик, стекло и т.д.).
Изображение талисмана должно сопровождаться краткой пояснительной запиской, раскрывающей творческую идею автора, а также содержащей предложения в отношении имени (наименования) талисмана.
2.6. Участники конкурса направляют заявку на участие и файл с изображением талисмана на электронную почту Организатора: info@mininform.gov.by (в теме письма указать ”Конкурс“).
2.7. Своей заявкой участник подтверждает авторство работы. В случае нарушения авторских и смежных прав в конкурсной работе, ответственность за нарушение несет участник конкурса.
2.8. Участник конкурса, направляя работу на конкурс, подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу Организаторов в полном объеме и без выплаты авторского вознаграждения.
2.9. Количество заявок на участие в конкурсе от одного участника не ограничивается.
2.10. Организаторами не принимаются для участия в конкурсе:
творческие работы, поступившие вне периода приема заявок;
заявки, не соответствующие условиям настоящего Положения.
2.11. Организаторы не возвращают полученные творческие работы лицам, представившим их для участия в конкурсе.
3. ЖЮРИ
3.1. Состав жюри конкурса формируется и утверждается Организаторами.
3.2. Жюри определяет претендентов на звание победитель конкурса и по одному лауреату конкурса – на 2-ое и 3-е места.
3.3. Жюри:
рассматривает материалы участников конкурса, поступившие в течение первого этапа конкурса;
выносит решение о допуске к финальному этапу конкурсных работ претендентов конкурса;
определяет победителя и двух лауреатов путем оценки конкурсных предложений, исходя из информации, которая содержится в поданных участником к рассмотрению материалах.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
4.1. Подведение итогов конкурса состоится 15 декабря 2017 года в здании штаб-квартиры Национального олимпийского комитета Республики Беларусь по адресу: г.Минск, ул.Радужная 27-2.
4.2. Определенный по итогам конкурса лучший талисман может быть объявлен официальным талисманом Евроигр-2019.
4.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право при необходимости доработать талисман с учетом рекомендаций членов жюри.
4.4. Проведение конкурса освещается в средствах массовой информации, в сети Интернет и иных информационных ресурсах без дополнительного согласия участников и без уплаты им вознаграждения.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Победитель конкурса награждается комплектом пригласительных билетов на все мероприятия в рамках Евроигр-2019, включая церемонии открытия и закрытия, а также комплектом парадно-спортивной экипировки национальной команды Республики Беларусь на Евроиграх-2019.
5.2. Лауреаты конкурса награждаются:
5.3. за 2-ое место – комплектом пригласительных билетов на церемонии открытия и закрытия Евроигр-2019, а также комплектом парадно-спортивной экипировки национальной команды Республики Беларусь на Евроиграх-2019.
5.4. за 3-е место – комплектом парадно-спортивной экипировки национальной команды Республики Беларусь на Евроиграх-2019.
5.5. По решению Организаторов могут быть учреждены дополнительные призы для участников Конкурса, занявших места с 4-го по 10-е.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на разработку талисмана II Европейских игр 2019 года
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ФИО участника
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Дата рождения
|
Место учебы/работы
|
Домашний адрес
|
Контактный телефон
|
Адрес электронной почты
|
Краткая пояснительная записка к проекту талисмана
В случае, если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются сведения о каждом участнике творческого коллектива.
С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) _________________
(подпись)