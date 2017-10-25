Положение о проведении открытого конкурса на разработку талисмана II Европейских игр 2019 года

Положение

о проведении открытого конкурса на разработку талисмана II Европейских игр 2019 года

1.​ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.​ Организаторами открытого конкурса на разработку талисмана II Европейских игр 2019 года (далее – конкурс), являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Министерство информации Республики Беларусь, фонд ”Дирекция

II Европейских игр 2019 года“, Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (далее – Организаторы).

1.2.​ Цель проведения конкурса:

определение талисмана II Европейских игр 2019 года (далее – талисман).

Задачи:

вовлечение широких масс населения Республики Беларусь

в участие в конкурсе на определение талисмана II Европейских игр

2019 года (далее – Евроигры-2019) и его наименования;

пропаганда основополагающих принципов и ценностей олимпийского движения в Республике Беларусь;

привлечение внимания общественности и средств массовой информации к проведению Евроигр-2019;

популяризация видов спорта, включенных в программу Евроигр-2019;

повышение авторитета белорусского спорта на международной арене;

развитие имиджа Организаторов.

1.3.​ При проведении конкурса Организаторы руководствуются следующими понятиями:

”талисман“ − графический, художественный, стилизованный образ, созданный при помощи цвета, объема, символов, отражающий цель и задачи данного конкурса. Талисман Евроигр-2019 должен соответствовать общей концепции Евроигр-2019 – органичное сочетание олимпийских церемоний с традиционным национальным праздником ”Купалье“, быть легким и понятным болельщикам и зрителям, а также вызвать положительные ассоциации, соответствовать слогану ”Bright Year, Bright you“ (”Время ярких побед“, ”Час яскравых перамог“).

”победитель конкурса“ – участник, который отвечает требованиям конкурса и подал наилучшее конкурсное предложение, по мнению жюри открытого конкурса на разработку талисмана Евроигр-2019 (далее − Жюри).

”лауреат конкурса“ – участник, который отвечает требованиям конкурса и подал конкурсное предложение, занявшее, по мнению Жюри, 2-ое или 3-е места.

1.4.​ Конкурс является открытым по составу участников.

В конкурсе имеют право принимать участие физические, юридические лица и авторские коллективы Республики Беларусь и иных государств.

1.5.​ Участник несет все расходы, связанные с подготовкой

и представлением его конкурсного предложения, а Организаторы в любом случае не являются ответственными за эти расходы, независимо от результата конкурсного процесса.

2.​ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1.​ Конкурс считается открытым с 7 июля 2017 года после официального опубликования настоящего Положения на сайте Министерства информации Республики Беларусь (www.mininform.gov.by) и Национального олимпийского комитета Республики Беларусь (www.noc.by).

2.2.​ Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап – прием, обработка и отбор конкурсных работ.

Второй этап – финальный. Определение победителя.

Срок проведения первого этапа: с 07.07.2017 по 15.11.2017.

Срок проведения второго этапа: с 16.11.2017 по 30.11.2017.

2.3.​ Для участия в конкурсе необходимо направить Организатору конкурса:

заявку на участие по форме согласно приложению 1;

конкурсную работу, выполненную как индивидуально, так и авторскими коллективами в графическом изображении.

2.4.​ Изображение талисмана должно быть представлено

в электронной форме в виде цветного рисунка, выполненного в любой технике (включая компьютерную графику).

2.5.​ Рисунок должен быть завершенным. Формат файла – .jpg, .psd, .cdr, .ai. Размер файла – не менее 600 dpi, не более 2 Mb.

Основные графические элементы талисмана должны без потери распознаваемости воспроизводиться в любом размере – как на уменьшение, так и на увеличение, а также должны без потери распознаваемости, быть пригодны к воспроизводству на любых носителях (бумага, картон, пластик, стекло и т.д.).

Изображение талисмана должно сопровождаться краткой пояснительной запиской, раскрывающей творческую идею автора, а также содержащей предложения в отношении имени (наименования) талисмана.

2.6.​ Участники конкурса направляют заявку на участие и файл с изображением талисмана на электронную почту Организатора: info@mininform.gov.by (в теме письма указать ”Конкурс“).

2.7.​ Своей заявкой участник подтверждает авторство работы. В случае нарушения авторских и смежных прав в конкурсной работе, ответственность за нарушение несет участник конкурса.

2.8.​ Участник конкурса, направляя работу на конкурс, подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу Организаторов в полном объеме и без выплаты авторского вознаграждения.

2.9.​ Количество заявок на участие в конкурсе от одного участника не ограничивается.

2.10.​ Организаторами не принимаются для участия в конкурсе:

творческие работы, поступившие вне периода приема заявок;

заявки, не соответствующие условиям настоящего Положения.

2.11.​ Организаторы не возвращают полученные творческие работы лицам, представившим их для участия в конкурсе.

3.​ ЖЮРИ

3.1.​ Состав жюри конкурса формируется и утверждается Организаторами.

3.2.​ Жюри определяет претендентов на звание победитель конкурса и по одному лауреату конкурса – на 2-ое и 3-е места.

3.3.​ Жюри:

рассматривает материалы участников конкурса, поступившие в течение первого этапа конкурса;

выносит решение о допуске к финальному этапу конкурсных работ претендентов конкурса;

определяет победителя и двух лауреатов путем оценки конкурсных предложений, исходя из информации, которая содержится в поданных участником к рассмотрению материалах.

4.​ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

4.1.​ Подведение итогов конкурса состоится 15 декабря 2017 года в здании штаб-квартиры Национального олимпийского комитета Республики Беларусь по адресу: г.Минск, ул.Радужная 27-2.

4.2.​ Определенный по итогам конкурса лучший талисман может быть объявлен официальным талисманом Евроигр-2019.

4.3.​ Организаторы конкурса оставляют за собой право при необходимости доработать талисман с учетом рекомендаций членов жюри.

4.4.​ Проведение конкурса освещается в средствах массовой информации, в сети Интернет и иных информационных ресурсах без дополнительного согласия участников и без уплаты им вознаграждения.

5.​ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1.​ Победитель конкурса награждается комплектом пригласительных билетов на все мероприятия в рамках Евроигр-2019, включая церемонии открытия и закрытия, а также комплектом парадно-спортивной экипировки национальной команды Республики Беларусь на Евроиграх-2019.

5.2.​ Лауреаты конкурса награждаются:

5.3.​ за 2-ое место – комплектом пригласительных билетов на церемонии открытия и закрытия Евроигр-2019, а также комплектом парадно-спортивной экипировки национальной команды Республики Беларусь на Евроиграх-2019.

5.4.​ за 3-е место – комплектом парадно-спортивной экипировки национальной команды Республики Беларусь на Евроиграх-2019.

5.5.​ По решению Организаторов могут быть учреждены дополнительные призы для участников Конкурса, занявших места с 4-го по 10-е.

Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на разработку талисмана II Европейских игр 2019 года

ФИО участника Дата рождения Место учебы/работы Домашний адрес Контактный телефон Адрес электронной почты Краткая пояснительная записка к проекту талисмана

В случае, если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются сведения о каждом участнике творческого коллектива.

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) _________________

(подпись)