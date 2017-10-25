Положение об областной акции «Потенциал золотого возраста: опыт, участие, вклад»

ПОЛОЖЕНИЕ об областной акции «Потенциал золотого возраста: опыт, участие, вклад»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет порядок организации, подготовки, проведения и обеспечения областной акции «Потенциал золотого возраста: опыт, участие, вклад» (далее – акция). Цель акции: формирование уважительного отношения к пожилым людям и признание их вклада в устойчивое развитие общества. Задачи:

формирование позитивного имиджа пожилых людей через демонстрацию примеров достойной и активной жизни в пожилом возрасте и преодоление негативных стереотипов в отношении старости;

повышение общественной активности пожилых людей, стимулирование их участия в жизни местных сообществ;

пропаганда среди пожилых людей здорового образа жизни, позитивного и оптимистичного к ней отношения;

Воспитание на примерах пожилых людей активной и ответственной жизненной позиции у подрастающего поколения

развитие сотрудничества и координации деятельности общественных организаций и государственных учреждений, ведущих работу с пожилыми людьми.

Организаторами акции являются:

— Витебское городское общественное объединение пожилых людей «Золотой возраст»;

— Учреждение «Центр социального проектирования «СоциоПро».

Партнеры акции:

Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского областного исполнительного комитета;

ГУО «Витебский областной Дворец творчества детей и молодежи»

Витебский областной комитет ОО «БРСМ»;

Витебский Областной совет Белорусского общественного объединения ветеранов;

Редакция газеты «Витьбичи»;

Редакция газеты «Витебские вести»;

Витебская государственная телерадиокомпания;

Витебский областной краеведческий музей.

К участию в акции приглашаются все желающие, в том числе учащиеся учреждений образования, сотрудники государственных учреждений и общественных организаций, профессиональные журналисты, группы авторов, пожилые люди и их родственники.

ГЛАВА 2

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Акция проводится в период с 1 октября 2017 года по 1 марта 2018 года. Этапы проведения акции:

I этап – подготовительный: согласование порядка проведения и освещения итогов акции; проведение 28 сентября 2017 круглого стола, посвященного Международному дню пожилых людей года в рамках Недель устойчивого развития в Беларуси при поддержке.

II этап – районный: в организациях и учреждениях районов области проводится сбор, оценка и оформление материалов о пожилых людях по номинациям, обозначенным в данном положении, до 1 декабря 2017 года;

III этап – областной: оценка и обработка присланных материалов и размещение их в СМИ и сети Интернет, до 1 марта 2018 года.

Содержание и формат предоставляемых материалов.

В организационный комитет акции предоставляются материалы о пожилых людях, которые соответствуют одной из следующих номинаций:

— «После пенсии все только начинается» (рассказ о человеке, который, выйдя на пенсию, коренным образом изменил свою жизнь: занялся новым видом деятельности, творчества и достиг в этом высоких результатов, переехал на новое место жительства и смог реализовать себя на новом месте и т.д.);

— «На ком держится семья» (материал о человеке, который является главой большого семейства и хранителем семейных ценностей и традиций, вносит большой вклад в воспитание внуков и правнуков, обеспечивает уход за больным родственником и др.);

— «В прекрасной форме» (рассказы о тех, кто имеет спортивные достижения в пожилом возрасте либо сохраняет отличное состояние, несмотря на преклонный возраст, благодаря активному и здоровому образу жизни);

— «Любви все возрасты покорны» (истории о счастливых браках, заключенных в пожилом возрасте);

— «Неравнодушный человек» (рассказ о человеке, который активно участвует в общественной жизни, вносит вклад в решение вопросов местного сообщества, оказывает бескорыстную помощь ближним, ведет волонтерскую работу);

— «В ногу со временем» (рассказ о пожилых людях, которые овладели современными цифровыми технологиями, новыми видами спорта и развлечений (скейтбординг, катание на роликах, дайвинг и др.);

— «Учиться никогда не поздно» (примеры людей, получивших новое образование в «золотом» возрасте, изучили иностранный язык и т.д. и реализуют себя через новые знания);

— «Время возможностей» (истории о людях, организовавших в пожилом возрасте успешный бизнес);

— «Вместе мы сила» (истории о пожилых людях, которые, объединившись, решают различные задачи, организуют свой досуг, занимаются творческой деятельностью, оказывают помощь друг другу и нуждающимся в ней членам своего сообщества).

Требования к материалам.

Материалы присылаются в электронном виде на адрес электронной почты: zolotojvozrastvitebsk@mail.ru.

Тексты должны быть набраны шрифтом Times New Roman 14. Объем работы не более 3 стр. Тексты должны сопровождаться фотографиями героев (портрет и репортажные снимки, соответствующие тематике материалов) в формате JPEG, размером от 2 до 10 МБ, разрешением не ниже 300 dpi (не более 5 фотографий).

Содержание, форма и стилистика подачи материалов должны отвечать следующим критериям:

соответствие темы материала одной из номинаций;

глубина освещения темы;

соответствие литературным нормам.

11.Организаторы акции оставляют за собой право редактирования и дальнейшего использования представленных работ в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторство.

12. Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются.

13. Для участия в акции вместе с материалами, указанными в пунктах 2,3 настоящего Положения, в оргкомитет подаются заявки в соответствии с образцом согласно приложению.

ГЛАВА 3

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ

Оргкомитет осуществляет оценку и отбор присланных материалов, рабочая группа редактирует материалы и обеспечивает их размещение в СМИ и сети Интернет. Отобранные материалы публикуются в газетах «Витьбичи», «Витебские вести», размещаются на страницах Витебского городского общественного объединения пожилых людей в социальных сетях, на странице Витебского областного совета ОО «БРПО» в социальной сети «ВКонтакте» и других Интернет-платформах и СМИ. Расходы по организации и проведению акции несет ВГООПЛ «Золотой возраст». Для организации и проведения акции могут использоваться средства иных организаций в установленном законодательством порядке.

Приложение 1

Образец

ЗАЯВКА

на участие в областной акции

«Потенциал золотого возраста:

опыт, участие, вклад»

Номинация __________________________________________

Название работы ___________________________________

3. Краткая информация об авторе *:

Фамилия, имя, отчество__________________________

Дата рождения _________________________________

Место работы (учебы) ___________________________

4. Контактные данные (почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты)

_________________________________________________________

Подтверждаю возможность использования организаторами конкурса предоставляемых материалов в некоммерческих целях (при условии обязательной ссылки на авторство) и гарантирую, что не нарушаю ничьих авторских прав (в том числе в качестве соавтора) и согласовал с (Ф.И.О., контактные данные героя материалов либо название и контактные данные группы пожилых людей) возможность размещения информации о нем в СМИ и Интернет. (подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

_________________________________

* При наличии у представляемой на конкурс работы не одного, а нескольких авторов, сведения заполняются на каждого из них.

Приложение 2

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

Председатель — Мытницкий В.Н., председатель Витебского городского общественного объединения пожилых людей «Золотой возраст»