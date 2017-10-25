Положение об областной акции «Потенциал золотого возраста: опыт, участие, вклад»
ПОЛОЖЕНИЕ об областной акции «Потенциал золотого возраста: опыт, участие, вклад»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Настоящее положение определяет порядок организации, подготовки, проведения и обеспечения областной акции «Потенциал золотого возраста: опыт, участие, вклад» (далее – акция).
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Цель акции: формирование уважительного отношения к пожилым людям и признание их вклада в устойчивое развитие общества.
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Задачи:
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формирование позитивного имиджа пожилых людей через демонстрацию примеров достойной и активной жизни в пожилом возрасте и преодоление негативных стереотипов в отношении старости;
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повышение общественной активности пожилых людей, стимулирование их участия в жизни местных сообществ;
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пропаганда среди пожилых людей здорового образа жизни, позитивного и оптимистичного к ней отношения;
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Воспитание на примерах пожилых людей активной и ответственной жизненной позиции у подрастающего поколения
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развитие сотрудничества и координации деятельности общественных организаций и государственных учреждений, ведущих работу с пожилыми людьми.
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Организаторами акции являются:
— Витебское городское общественное объединение пожилых людей «Золотой возраст»;
— Учреждение «Центр социального проектирования «СоциоПро».
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Партнеры акции:
Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского областного исполнительного комитета;
ГУО «Витебский областной Дворец творчества детей и молодежи»
Витебский областной комитет ОО «БРСМ»;
Витебский Областной совет Белорусского общественного объединения ветеранов;
Редакция газеты «Витьбичи»;
Редакция газеты «Витебские вести»;
Витебская государственная телерадиокомпания;
Витебский областной краеведческий музей.
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К участию в акции приглашаются все желающие, в том числе учащиеся учреждений образования, сотрудники государственных учреждений и общественных организаций, профессиональные журналисты, группы авторов, пожилые люди и их родственники.
ГЛАВА 2
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
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Акция проводится в период с 1 октября 2017 года по 1 марта 2018 года.
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Этапы проведения акции:
I этап – подготовительный: согласование порядка проведения и освещения итогов акции; проведение 28 сентября 2017 круглого стола, посвященного Международному дню пожилых людей года в рамках Недель устойчивого развития в Беларуси при поддержке.
II этап – районный: в организациях и учреждениях районов области проводится сбор, оценка и оформление материалов о пожилых людях по номинациям, обозначенным в данном положении, до 1 декабря 2017 года;
III этап – областной: оценка и обработка присланных материалов и размещение их в СМИ и сети Интернет, до 1 марта 2018 года.
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Содержание и формат предоставляемых материалов.
В организационный комитет акции предоставляются материалы о пожилых людях, которые соответствуют одной из следующих номинаций:
— «После пенсии все только начинается» (рассказ о человеке, который, выйдя на пенсию, коренным образом изменил свою жизнь: занялся новым видом деятельности, творчества и достиг в этом высоких результатов, переехал на новое место жительства и смог реализовать себя на новом месте и т.д.);
— «На ком держится семья» (материал о человеке, который является главой большого семейства и хранителем семейных ценностей и традиций, вносит большой вклад в воспитание внуков и правнуков, обеспечивает уход за больным родственником и др.);
— «В прекрасной форме» (рассказы о тех, кто имеет спортивные достижения в пожилом возрасте либо сохраняет отличное состояние, несмотря на преклонный возраст, благодаря активному и здоровому образу жизни);
— «Любви все возрасты покорны» (истории о счастливых браках, заключенных в пожилом возрасте);
— «Неравнодушный человек» (рассказ о человеке, который активно участвует в общественной жизни, вносит вклад в решение вопросов местного сообщества, оказывает бескорыстную помощь ближним, ведет волонтерскую работу);
— «В ногу со временем» (рассказ о пожилых людях, которые овладели современными цифровыми технологиями, новыми видами спорта и развлечений (скейтбординг, катание на роликах, дайвинг и др.);
— «Учиться никогда не поздно» (примеры людей, получивших новое образование в «золотом» возрасте, изучили иностранный язык и т.д. и реализуют себя через новые знания);
— «Время возможностей» (истории о людях, организовавших в пожилом возрасте успешный бизнес);
— «Вместе мы сила» (истории о пожилых людях, которые, объединившись, решают различные задачи, организуют свой досуг, занимаются творческой деятельностью, оказывают помощь друг другу и нуждающимся в ней членам своего сообщества).
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Требования к материалам.
Материалы присылаются в электронном виде на адрес электронной почты: zolotojvozrastvitebsk@mail.ru.
Тексты должны быть набраны шрифтом Times New Roman 14. Объем работы не более 3 стр. Тексты должны сопровождаться фотографиями героев (портрет и репортажные снимки, соответствующие тематике материалов) в формате JPEG, размером от 2 до 10 МБ, разрешением не ниже 300 dpi (не более 5 фотографий).
Содержание, форма и стилистика подачи материалов должны отвечать следующим критериям:
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соответствие темы материала одной из номинаций;
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глубина освещения темы;
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соответствие литературным нормам.
11.Организаторы акции оставляют за собой право редактирования и дальнейшего использования представленных работ в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторство.
12. Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются.
13. Для участия в акции вместе с материалами, указанными в пунктах 2,3 настоящего Положения, в оргкомитет подаются заявки в соответствии с образцом согласно приложению.
ГЛАВА 3
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ
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Оргкомитет осуществляет оценку и отбор присланных материалов, рабочая группа редактирует материалы и обеспечивает их размещение в СМИ и сети Интернет.
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Отобранные материалы публикуются в газетах «Витьбичи», «Витебские вести», размещаются на страницах Витебского городского общественного объединения пожилых людей в социальных сетях, на странице Витебского областного совета ОО «БРПО» в социальной сети «ВКонтакте» и других Интернет-платформах и СМИ.
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Расходы по организации и проведению акции несет ВГООПЛ «Золотой возраст». Для организации и проведения акции могут использоваться средства иных организаций в установленном законодательством порядке.
Приложение 1
Образец
ЗАЯВКА
на участие в областной акции
«Потенциал золотого возраста:
опыт, участие, вклад»
- Номинация __________________________________________
- Название работы ___________________________________
3. Краткая информация об авторе *:
Фамилия, имя, отчество__________________________
Дата рождения _________________________________
Место работы (учебы) ___________________________
4. Контактные данные (почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты)
_________________________________________________________
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Подтверждаю возможность использования организаторами конкурса предоставляемых материалов в некоммерческих целях (при условии обязательной ссылки на авторство) и гарантирую, что не нарушаю ничьих авторских прав (в том числе в качестве соавтора) и согласовал с (Ф.И.О., контактные данные героя материалов либо название и контактные данные группы пожилых людей) возможность размещения информации о нем в СМИ и Интернет.
|(подпись)
|(инициалы, фамилия)
|(подпись)
|(инициалы, фамилия)
|(дата)
_________________________________
* При наличии у представляемой на конкурс работы не одного, а нескольких авторов, сведения заполняются на каждого из них.
Приложение 2
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Председатель — Мытницкий В.Н., председатель Витебского городского общественного объединения пожилых людей «Золотой возраст»
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Андреев Д.А., директор ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи»
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Глушин В.В., первый секретарь Витебского областного комитета ОО «БРСМ»
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Дробыш Т.А., директор учреждения «Центр социального проектирования «СоциоПро»
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Егоров Г.М., начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского областного исполнительного комитета.
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Еленская И.С., председатель Витебского областного совета ОО «БРПО»
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Клицунов А.И., главный редактор газеты «Витебские вести»
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Ольсевич С.Л., председатель Витебского областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов
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Пантюхова Е.В., директор ТРК «Витебск»
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Савицкий Г.В., директор УК «Витебский областной краеведческий музей»
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Тулинова Н.В., главный редактор газеты «Витьбичи»