Положение об областной акции «Потенциал золотого возраста: опыт, участие, вклад»
25.10.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   42 Views

ПОЛОЖЕНИЕ об областной акции «Потенциал золотого возраста: опыт, участие, вклад»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Настоящее положение определяет порядок организации, подготовки, проведения и обеспечения областной акции «Потенциал золотого возраста: опыт, участие, вклад» (далее – акция).

  2. Цель акции: формирование уважительного отношения к пожилым людям и признание их вклада в устойчивое развитие общества.

  3. Задачи:

  • формирование позитивного имиджа пожилых людей через демонстрацию примеров достойной и активной жизни в пожилом возрасте и преодоление негативных стереотипов в отношении старости;

  • повышение общественной активности пожилых людей, стимулирование их участия в жизни местных сообществ;

  • пропаганда среди пожилых людей здорового образа жизни, позитивного и оптимистичного к ней отношения;

  • Воспитание на примерах пожилых людей активной и ответственной жизненной позиции у подрастающего поколения

  • развитие сотрудничества и координации деятельности общественных организаций и государственных учреждений, ведущих работу с пожилыми людьми.

  1. Организаторами акции являются:

— Витебское городское общественное объединение пожилых людей «Золотой возраст»;

— Учреждение «Центр социального проектирования «СоциоПро».

  1. Партнеры акции:

Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского областного исполнительного комитета;

ГУО «Витебский областной Дворец творчества детей и молодежи»

Витебский областной комитет ОО «БРСМ»;

Витебский Областной совет Белорусского общественного объединения ветеранов;

Редакция газеты «Витьбичи»;

Редакция газеты «Витебские вести»;

Витебская государственная телерадиокомпания;

Витебский областной краеведческий музей.

  1. К участию в акции приглашаются все желающие, в том числе учащиеся учреждений образования, сотрудники государственных учреждений и общественных организаций, профессиональные журналисты, группы авторов, пожилые люди и их родственники.

ГЛАВА 2

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

  1. Акция проводится в период с 1 октября 2017 года по 1 марта 2018 года.

  2. Этапы проведения акции:

I этап – подготовительный: согласование порядка проведения и освещения итогов акции; проведение 28 сентября 2017 круглого стола, посвященного Международному дню пожилых людей года в рамках Недель устойчивого развития в Беларуси при поддержке.

II этап – районный: в организациях и учреждениях районов области проводится сбор, оценка и оформление материалов о пожилых людях по номинациям, обозначенным в данном положении, до 1 декабря 2017 года;

III этап – областной: оценка и обработка присланных материалов и размещение их в СМИ и сети Интернет, до 1 марта 2018 года.

  1. Содержание и формат предоставляемых материалов.

В организационный комитет акции предоставляются материалы о пожилых людях, которые соответствуют одной из следующих номинаций:

— «После пенсии все только начинается» (рассказ о человеке, который, выйдя на пенсию, коренным образом изменил свою жизнь: занялся новым видом деятельности, творчества и достиг в этом высоких результатов, переехал на новое место жительства и смог реализовать себя на новом месте и т.д.);

— «На ком держится семья» (материал о человеке, который является главой большого семейства и хранителем семейных ценностей и традиций, вносит большой вклад в воспитание внуков и правнуков, обеспечивает уход за больным родственником и др.);

— «В прекрасной форме» (рассказы о тех, кто имеет спортивные достижения в пожилом возрасте либо сохраняет отличное состояние, несмотря на преклонный возраст, благодаря активному и здоровому образу жизни);

— «Любви все возрасты покорны» (истории о счастливых браках, заключенных в пожилом возрасте);

— «Неравнодушный человек» (рассказ о человеке, который активно участвует в общественной жизни, вносит вклад в решение вопросов местного сообщества, оказывает бескорыстную помощь ближним, ведет волонтерскую работу);

— «В ногу со временем» (рассказ о пожилых людях, которые овладели современными цифровыми технологиями, новыми видами спорта и развлечений (скейтбординг, катание на роликах, дайвинг и др.);

— «Учиться никогда не поздно» (примеры людей, получивших новое образование в «золотом» возрасте, изучили иностранный язык и т.д. и реализуют себя через новые знания);

— «Время возможностей» (истории о людях, организовавших в пожилом возрасте успешный бизнес);

— «Вместе мы сила» (истории о пожилых людях, которые, объединившись, решают различные задачи, организуют свой досуг, занимаются творческой деятельностью, оказывают помощь друг другу и нуждающимся в ней членам своего сообщества).

  1. Требования к материалам.

Материалы присылаются в электронном виде на адрес электронной почты: zolotojvozrastvitebsk@mail.ru.

Тексты должны быть набраны шрифтом Times New Roman 14. Объем работы не более 3 стр. Тексты должны сопровождаться фотографиями героев (портрет и репортажные снимки, соответствующие тематике материалов) в формате JPEG, размером от 2 до 10 МБ, разрешением не ниже 300 dpi (не более 5 фотографий).

Содержание, форма и стилистика подачи материалов должны отвечать следующим критериям:

  • соответствие темы материала одной из номинаций;

  • глубина освещения темы;

  • соответствие литературным нормам.

11.Организаторы акции оставляют за собой право редактирования и дальнейшего использования представленных работ в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторство.

12. Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются.

13. Для участия в акции вместе с материалами, указанными в пунктах 2,3 настоящего Положения, в оргкомитет подаются заявки в соответствии с образцом согласно приложению.

ГЛАВА 3

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ

  1. Оргкомитет осуществляет оценку и отбор присланных материалов, рабочая группа редактирует материалы и обеспечивает их размещение в СМИ и сети Интернет.

  2. Отобранные материалы публикуются в газетах «Витьбичи», «Витебские вести», размещаются на страницах Витебского городского общественного объединения пожилых людей в социальных сетях, на странице Витебского областного совета ОО «БРПО» в социальной сети «ВКонтакте» и других Интернет-платформах и СМИ.

  3. Расходы по организации и проведению акции несет ВГООПЛ «Золотой возраст». Для организации и проведения акции могут использоваться средства иных организаций в установленном законодательством порядке.

Приложение 1

Образец

ЗАЯВКА

на участие в областной акции

«Потенциал золотого возраста:

опыт, участие, вклад»

  1. Номинация __________________________________________
  1. Название работы ___________________________________

3. Краткая информация об авторе *:

Фамилия, имя, отчество__________________________

Дата рождения _________________________________

Место работы (учебы) ___________________________

4. Контактные данные (почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты)

_________________________________________________________

Подтверждаю возможность использования организаторами конкурса предоставляемых материалов в некоммерческих целях (при условии обязательной ссылки на авторство) и гарантирую, что не нарушаю ничьих авторских прав (в том числе в качестве соавтора) и согласовал с (Ф.И.О., контактные данные героя материалов либо название и контактные данные группы пожилых людей) возможность размещения информации о нем в СМИ и Интернет.
(подпись) (инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия)
(дата)

_________________________________

* При наличии у представляемой на конкурс работы не одного, а нескольких авторов, сведения заполняются на каждого из них.

Приложение 2

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

Председатель — Мытницкий В.Н., председатель Витебского городского общественного объединения пожилых людей «Золотой возраст»

  1. Андреев Д.А., директор ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи»

  2. Глушин В.В., первый секретарь Витебского областного комитета ОО «БРСМ»

  3. Дробыш Т.А., директор учреждения «Центр социального проектирования «СоциоПро»

  4. Егоров Г.М., начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского областного исполнительного комитета.

  5. Еленская И.С., председатель Витебского областного совета ОО «БРПО»

  6. Клицунов А.И., главный редактор газеты «Витебские вести»

  7. Ольсевич С.Л., председатель Витебского областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов

  8. Пантюхова Е.В., директор ТРК «Витебск»

  9. Савицкий Г.В., директор УК «Витебский областной краеведческий музей»

  10. Тулинова Н.В., главный редактор газеты «Витьбичи»

«Полацкі веснік»
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