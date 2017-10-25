ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 1025-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ В ПОЛОЦКЕ И НОВОПОЛОЦКЕ
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По благословению Высокопреосвященнейшего Феодосия архиепископа Полоцкого и Глубокского
при поддержке Витебского облисполкома и райгорисполкомов канонической территории Полоцкой епархии
ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ ПРАЗДНОВАНИЯ 1025-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ В ПОЛОЦКЕ И НОВОПОЛОЦКЕ
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017 ГОДА
С 16 по 25 октября
Епархиальный Крестный ход с иконой Божией Матери «Одигитрия Дисненская» и Ковчегом с честной десницей священномученика Константина, пресвитера Шарковщинского по территории Полоцкой епархии.
25 октября 15.15-16.15 г. Новополоцк. Приход храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость»
Встреча Крестного хода. Молебен у Святынь. Поклонение.
26 октября 10.00 г. Полоцк. Софийский собор
Гашение почтового блока, посвященного 1025-летию образования Полоцкой епархии. Концерт классической музыки.
2 ноября 12.00 г. Полоцк. Средняя школа №18 имени Евфросинии Полоцкой
XVI Республиканские Свято-Евфросиниевские педагогические чтения.
9 ноября 11.00 Центр культуры г. Новополоцка
Выставка декоративно-прикладного и художественного творчества «Духовный мир».
Городская конференция и торжественный вечер
10 ноября 9.45 г. Полоцк. Софийский собор
Торжественное соборное Богослужение при участии Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
16 ноября 15.00 г. Полоцк. Городской Дворец культуры
Торжественный вечер в честь 1025-летия образования Полоцкой епархии.
Фотовыставка «Летопись Полоцкой епархии».
Выставка-презентация раритетных, факсимильных и редких изданий Священных книг.
24 октября-30 ноября г. Новополоцк. Музей истории и культуры г. Новополоцка
Выставка работ Новополоцких и Полоцких художников «Вытокі духоўнасці»
23 ноября г. Новополоцк. Центральная библиотека им.В.Маяковского
Становление православия на Полоцкой земле (992-2017): исторический экскурс