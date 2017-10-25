ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 1025-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ В ПОЛОЦКЕ И НОВОПОЛОЦКЕ
25.10.2017   //   Автор:   //   Главное, Духовность   //   Нет комментариев   //   50 Views

По благословению Высокопреосвященнейшего Феодосия архиепископа Полоцкого и Глубокского

при поддержке Витебского облисполкома и  райгорисполкомов канонической территории Полоцкой епархии

ПРОГРАММА

МЕРОПРИЯТИЙ ПРАЗДНОВАНИЯ 1025-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ В ПОЛОЦКЕ И НОВОПОЛОЦКЕ

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017 ГОДА

С 16 по 25 октября

Епархиальный Крестный ход с иконой Божией Матери «Одигитрия Дисненская» и Ковчегом с честной десницей священномученика Константина, пресвитера Шарковщинского по территории Полоцкой епархии.

25 октября 15.15-16.15 г. Новополоцк. Приход храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

Встреча Крестного хода. Молебен у Святынь. Поклонение.

26 октября 10.00 г. Полоцк. Софийский собор

Гашение почтового блока, посвященного 1025-летию образования Полоцкой епархии. Концерт классической музыки.

2 ноября 12.00 г. Полоцк. Средняя школа №18 имени Евфросинии Полоцкой

XVI Республиканские Свято-Евфросиниевские педагогические чтения.

9 ноября 11.00 Центр культуры г. Новополоцка

Выставка декоративно-прикладного и художественного творчества «Духовный мир».

Городская конференция и торжественный вечер

10 ноября 9.45 г. Полоцк. Софийский собор

Торжественное соборное Богослужение при участии Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

16 ноября 15.00 г. Полоцк. Городской Дворец культуры

Торжественный вечер в честь 1025-летия образования Полоцкой епархии.

Фотовыставка «Летопись Полоцкой епархии».

Выставка-презентация раритетных, факсимильных и редких изданий Священных книг.

24 октября-30 ноября г. Новополоцк. Музей истории и культуры г. Новополоцка

Выставка работ Новополоцких и Полоцких художников «Вытокі духоўнасці»

23 ноября г. Новополоцк. Центральная библиотека им.В.Маяковского

Становление православия на Полоцкой земле (992-2017): исторический экскурс

«Полацкі веснік»
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