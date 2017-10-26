В Беларуси снова подорожала топливо
26.10.2017   //   Автор:   //   Общество   //   Нет комментариев   //   59 Views

 

 Автомобильное топливо снова подорожало. С четверга 26 октября оно стало стоить на 2 копейки больше.

Согласно новым данным концерна «Белнефтехим», с сегодня литр бензина марки АИ-92 стоит 1,19 рубля, АИ-95 – 1,27 рубля, АИ-98 – 1,38 рубля.

При этом стоимость газа и дизельного топлива на белорусских АЗС не изменилась.

С 26 октября 2017 года изменяются розничные цены на бензин.

В «Белнефтехим» пояснили,что  связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах Российской Федерации.

 

«Полацкі веснік»
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