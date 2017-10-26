Автомобильное топливо снова подорожало. С четверга 26 октября оно стало стоить на 2 копейки больше.

Согласно новым данным концерна «Белнефтехим», с сегодня литр бензина марки АИ-92 стоит 1,19 рубля, АИ-95 – 1,27 рубля, АИ-98 – 1,38 рубля.

При этом стоимость газа и дизельного топлива на белорусских АЗС не изменилась.

С 26 октября 2017 года изменяются розничные цены на бензин.

В «Белнефтехим» пояснили,что связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах Российской Федерации.