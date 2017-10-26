Полоцкие пограничники задержали нелегалов из Вьетнама на белорусско-латвийской границе

В ходе проведения поисковых мероприятий военнослужащие Полоцкого пограничного отряда задержали восьмерых граждан азиатской внешности. В ходе проверки выяснилось, что задержанными являются граждане Вьетнама. Они предприняли попытку нарушить белорусско-латвийскую границу.

В настоящее время с задержанными проводится разбирательство. Им грозит привлечение к ответственности за покушение на нарушение Государственной границы Республики Беларусь, нарушение пограничного режима и нарушение правил пребывания в Республике Беларусь.

Командование Полоцкого пограничного отряда напоминает о том, что при попытке незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь нарушителям грозит административная ответственность в виде предупреждения с депортацией либо наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с депортацией или без депортации, а при совершении аналогичного правонарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение – грозит уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет. Что касается автоперевозчика, то в случае, если будет установлен факт содействия нарушителю, водитель также будет привлечен к ответственности, установленной законодательством.

Справочно: с начала года полоцкими пограничниками задержано 53 нарушителя Государственной границы, из них 19 человек – выходцы из Вьетнама.

Полоцкий пограничный отряд