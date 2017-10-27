«Сердце автопарка» — именно так называет свое подразделение начальник авторемонтных мастерских (АРМ) филиала «Автобусный парк №2 г.Полоцка» ОАО «Витебск­облавтотранс» Александр Михайловский.

«Сердце автопарка» — именно так называет свое подразделение начальник авторемонтных мастерских (АРМ) филиала «Автобусный парк №2 г.Полоцка» ОАО «Витебск­облавтотранс» Александр Михайловский. И когда это «сердце» стучит ровно, общественный автотранспорт в регионе работает ритмично.

На предприятие Александр Иосифович пришел в октябре 2005 года, мастером смены в авторемонтные мастерские (АРМ). За его плечами к тому времени был богатый жизненный опыт. С детства мечтая быть военным, Саша закончил среднюю школу с золотой медалью и легко поступил в престижное Харьковское гвардейское высшее военное танковое училище, где изучали новейшую технику. Затем приступил к несению воинской службы, сначала на Украине, а позже — когда распался Советский Союз и Александр Михайловский вернулся на родину, — в Беларуси.

Правда, вскоре танковый полк, в котором служил, расформировали, и его направили в десантный. На счету Александра пятьдесят прыжков с парашютом, но в душе он остался истинным танкистом… Нестабильность, царившая в обществе в 90-х годах, наложила свой отпечаток и на армию, и на отношение к офицерам… Пришел момент, когда в судьбе Александра Михайловского случился резкий поворот, и он, оставив службу, решил реализовать себя на ином поприще.

Такие понятия, как дисциплина, порядочность, долг и честь, для Александра Иосифовича всегда имели глубокий смысл и значили много. Некоторое время поработав в коммерческих структурах, он всерьез задумался о том, чтобы наполнить свою жизнь полезным, основательным делом. «Начал искать то, что и сегодня, и завтра, и в будущем будет служить людям, — рассказывает Александр Иосифович. — Таким предприятием оказался автобусный парк, ведь без общественного автотранспорта город и районы обойтись не смогут».

Зная толк в технике, отлично зарекомендовав себя за год работы мастером смены АРМ, Александр Михайловский в 2006 году получил назначение на должность инженера по техосмотру на мобильной диагностической станции, а в конце 2011-го — начальника АРМ.

В настоящее время под началом Александра Иосифовича трудятся порядка 60 человек.

— Это и токари, и слесари, и специалисты по двигателям, — поясняет Александр Иосифович. — В их числе настоящие асы, профессионалы своего дела, такие как Виктор Бегунов — человек советской закалки, настоя­щий моторист, рядом с которым коллеги получают бесценный опыт; Владимир Бортко — мастер-золотые руки, верный своему предприятию; Александр Пацейко, который любые кузовные работы делает, как на заводе; Виктор Красиков — отличный специалист по топливным системам, один из лучших представителей молодого поколения… От работы наших мастерских зависит исправность работы техники на линии, ее надежность, так что уровень ответственности каждого еще более возрастает. По­этому так ценю в наших людях по­рядочность, добросовестность и профессионализм.

Эти качества отличают и самого начальника АРМ. Такую моральную основу Александр Иосифович с супругой Жанной Анатольевной старались заложить и в воспитание теперь уже взрослых и самостоятельных сыновей — Дениса и Максима.

И отцовский пример всегда был и остается для них лучшим из примеров.

Начальник авторемонтных мастерских Александр Михайловский уверен: преданность своему делу — превыше всего. Тогда будет нормальная работа и успешный результат.