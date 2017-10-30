В минувшее воскресенье в концертном зале Софийского собора состоялось открытие XXII Международного фестиваля органной музыки «Званы Сафіі».

В минувшее воскресенье в концертном зале Софийского собора состоялось открытие XXII Международного фестиваля органной музыки «Званы Сафіі». В очередной раз Полоцк стал фестивальной столицей страны и центром притяжения для любителей музыкальной классики из разных уголков Беларуси и из-за ее пределов.



Музыка итальянских композиторов в исполнении солистки концертного зала Софийского собора Ксении Погорелой прозвучала изысканно и романтично. А затем, впервые в Полоцке, было исполнено известное, полное драматизма, произведение композитора Джованни Перголези «Stabat Mater», повествующее о страданиях Девы Марии во время распятия Иисуса Христа.

Органистка вместе с камерным оркестром «Европа-Центр» под управлением Раиля Садыкова и солистками Национального академического Большого театра Беларуси Татьяной Гавриловой и Натальей Акининой с пронзительной искренностью передали материнскую скорбь, которая звучала в каждой ноте. И невольно подумалось: тема памяти и печали особенно актуально звучит в эти дни, когда мы молимся о дорогих и любимых людях, ушедших в вечность.



В программе нынешнего фестиваля шесть концертов, в ходе которых выступят известные исполнители из Беларуси, Германии, Польши, России, Нидерландов и Швеции. И вновь поклонников музыкальной классики ждут яркие открытия и новые имена, незабываемые впечатления и радость от встречи с высоким искусством.

…Осень. Фестиваль. В древней Софии звучит орган. Подарите себе радость от приобщения к прекрасному, добавьте красок в хмурые дни! Эту возможность каждому преподносит ее величество Музыка.

Не упустите возможность послушать музыкальную классику под сводами величественной Софии.

Программа фестиваля

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