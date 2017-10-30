РУП «Информационно­издательский центр по налогам и сборам» приглашает 31 октября на вебинар «Актуальные вопросы применения упрощенной системы налогообложения в 2017 году»

Республиканское унитарное предприятие «Информационно­издательский центр по налогам и сборам» приглашает принять участие в вебинаре по теме: «Актуальные вопросы применения упрощенной системы налогообложения в 2017 году»,который состоится 31 октября 2017 года.

В качестве экспертов в вебинаре примут участие специалисты Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Луферчик Ирина Владимировна-заместитель начальника главного управления методологии налогообложения, начальник отдела специальных режимов налогообложения и Путрик Татьяна Леонидовна — заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц, начальник отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей.

Вебинар — это Ваша возможность, не покидая удобное место, получить ответы на актуальные вопросы применения УСН организациями и индивидуальными предпринимателями в 2017 году.

Начало вебинара — 11.00. Продолжительность мероприятия — 1,5 часа (с 11.00 до 12.30).

Стоимость участия в вебинаре составляет 35,10 (Тридцать

пять белорусских рублей 10 копеек), в т.ч. НДС 20% — 5,85 (Пять

белорусских рублей 85 копеек).

Для подтверждения участия и получения ссылки с реквизитами доступа на вебинар необходимо зарегистрироваться на сайте info— center.by в разделе «Обратная связь» —> «Регистрация на семинар/вебинар» и заполнить предлагаемые поля. Реквизиты доступа к вебинару и инструкция по подключению к вебинару будут направлены на ящик электронной почты, указанный вами при регистрации после подтверждения оплаты вебинара.

Для получения дополнительной информации предлагаем обращаться

к специалистам отдела по организации и проведению семинаров

по тел (017) 269 19 35, 269 19 38, 269 19 79, 269 19 40.