В Софийском соборе состоялось гашение почтового блока «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии»

В день, когда землю пушистым полотном укрыл первый снег, в Софийском соборе чисто и торжественно звучала музыка, добавляя возвышенного настроения каждому, кто пришел в тот день, чтобы стать свидетелем значимого события в духовной и культурной жизни Беларуси. Здесь состоялось гашение почтового блока «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии».



С 20 марта 1992 года, когда была выпущена в обращение первая в истории суверенной Беларуси почтовая марка «Крест Евфросинии Полоцкой», на почтовой продукции нашей страны изображались многие святыни и выдающиеся личности. Выпуски посвящались Евфросинии Полоцкой, Симеону Полоцкому, Кириллу Туровскому, значительным событиям в жизни православных христиан. Филателии свойственно важное качество — объединение художественной миниатюры и государственного знака почтовой оплаты. Однако выпуск марок — это, прежде всего, возможность представить духовное и культурное наследие белорусского народа далеко за пределами страны.

«26 октября 2017 года вводится в почтовое обращение почтовый блок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии». Блок состоит из трех марок, на которых изображены храмы Полоцкой епархии. Тираж блока 20 тысяч штук. Проект подготовлен в сотрудничестве с Белорусской почтой, Белорусской православной церковью и Минской духовной академией им.Святителя Кирилла Туровского», — торжественно возвестила со сцены ведущая мероприятия Елена Калач.

Прежде чем начать процедуру спецгашения, с приветственным словом к многочисленным присутствующим обратились архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий и заместитель председателя Полоцкого райисполкома Пётр Петкевич.От лица клира и многотысячной паствы Полоцкой епархии владыка Феодосий выразил глубокую признательность руковод­ству страны, Витебской области, Полоцка и Полоцкого района за увековечение значимого юбилея в почтовой марке. «Я убежден, что со временем она станет бесценной. Благодаря ей память останется не только о нашей истории, но и о нас с вами, о тех, кто присутствует сегодня на этом событии», — сказал он.

Пётр Петкевич, обратившись к присутствующим, отметил: «Это знаменательное событие для Полотчины и для нашей страны. Полоцкая епархия и сегодня продолжает выполнять свою великую миссию по духовно-нрав­ственному просвещению и сохра­нению традиций православия. Взаимопонимание и сотрудничество духовной и светской власти позволяет успешно решать задачи духовно-нравственного развития жителей полоцкого региона. И сегодняшнее мероприятие — яркий тому пример».



…Тишина в зале, ожидание. И вот гашение совершено! Марка разлетится на почтовых отправлениях по всему миру, рассказав о славном юбилее старейшей белорусской епархии. Как великая ценность, она будет храниться в альбомах отечественных и зарубежных филателистов.

А вчера в Софийском соборе и отделении почтовой связи №15 Полоцкого РУПС все желающие получили возможность приобрести конверты, открытки, марки и провести спецгашение, приобщившись к историческому событию, ставшему ярким штрихом в череде праздничных мероприятий в честь 1025-летия Полоцкой епархии.