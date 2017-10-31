В спорткомплексе единоборств «Олимпиец» впервые прошел республиканский турнир по боевому самбо — отборочный на Чемпионат мира, который пройдет в г.Сочи в середине ноября.

В спорткомплексе единоборств «Олимпиец» впервые прошел республиканский турнир по боевому самбо — отборочный на Чемпионат мира, который пройдет в г.Сочи в середине ноября.

Организаторы соревнований — Белорусская федерация боевого самбо и смешанных единоборств — назвали турнир «Время побеждать!», и, подбодренные этим девизом, спортсмены изо всей республики демон­стрировали зрелищные поединки, активно проявляя волю к победе. Значимость турниру придало присутствие на нем члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателя Полоцкого райисполкома Николая Шевчука. Он проявил интерес к этим соревнованиям, потому что боевое самбо — новый спорт для Полоцка, и такой турнир республикан­ского масштаба проходил в древнем Полоцке впервые. К тому же, у полочан — приверженцев этого спорта — уже есть успехи, которых они достигли на соревнованиях республиканского и даже евро­пейского уровней!



В приветственном слове, обращаясь к участ­никам турнира из Минска, Бреста, Гомеля, Витебска, Могилёва и Полоцка и их тренерам, мэр Полоцка Николай Шевчук поблагодарил организаторов соревнований за принятое решение провести такой престижный турнир в древнем Полоцке. Николай Николаевич призвал спортсменов к честной борьбе и пожелал: «Пусть победит сильнейший!».



Сенатор с интересом смотрел финальные поединки новых для Полоцка соревнований и искренне болел за земляков-полочан. По итогам турнира трое из них — Трухан Сулейман, Сергей Фирсов (бронзовый призер Чемпионата Европы-2017 по боевому самбо) и Александр Данильченко — в своих весовых категориях стали чемпионами турнира и вошли в сборную команду Республики Беларусь, которая вскоре отправится в г.Сочи за медалями Чемпионата мира.



Присутствовавший на турнире председатель Белорусской федерации боевого самбо и смешанных единоборств Александр Воронович отметил достойную организацию соревнований, которую смогли обеспечить полочане. Тренер Полоцкой СДЮШОР Сергей Фирсов благодарил за помощь в организации турнира директора Полоцкой

СДЮШОР Максима Чаусова и многочисленных болельщиков, которые пришли под­держать команду полочан.