Украл или похитил?

В последнее время на территории Полоцкого района увеличилось количество совершаемых хищений, в частности, имущества граждан, забытого в магазинах, торговых центрах, а также других заведениях и организациях нашего региона. Как показывает практика, большинство граждан за­бывают свои мобильные телефоны, кошельки, барсетки на прилавках магазинов, барных стойках, в камерах хранения.

Необходимо знать каждому, что, обнаружив в различных заведениях ту или иную вещь, которую ее хозяин в силу нехватки времени, своей невнимательности или забывчивости оставил, гражданину следует обратиться к администратору (начальнику охраны, зав. магазином, продавцу и т.д.) либо в правоохранительные органы, иначе, присвоив себе чужую вещь, действия гражданина, нашедшего вещь, будут квалифицироваться по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК Республики Беларусь, как тайное похищение имущества.

Анализ уголовных дел, возбужденных органами предварительного следствия по указанным выше обстоятельствам, показал, что лица, совершившие подобным образом кражи, ведут законопослушный образ жизни, удовлетворительно характеризуются как по месту работы, так и по месту жительства, однако обнаружив забытую кем-то вещь и не удержавшись от соблазна, решают оставить найденную вещь себе и автоматически переходят по другую сторону закона.

Следует отметить, что в большинстве случае такие кражи раскрываются. Способст­вуют этому, в первую очередь, уста­новленные в торговых, увеселительных и иных заведениях системы видеонаблюдения. Хотелось бы обратиться к жителям и гостям нашего региона и посоветовать, что, оказавшись в такой ситуации, необходимо выполнить свой гражданский долг и передать найденную вещь администрации заведения, учреждения. Поступив подобным образом, вы тем самым окажете не только помощь лицу, забывшему свое имущество, но и в случае возврата «находки»избежите привлечения к уголовной ответственности. А чтобы самим не оказаться жертвой преступления, необходимо проявлять внимательность, обеспечивая сохранность своего имущества, поскольку безопасность как вас, так и вашего имущества, в первую очередь, зависят от вас самих!

А.Р.КАЗАКЕВИЧ, заместитель

прокурора Полоцкого района,

советник юстиции.