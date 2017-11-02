Договор или доверенность? Решили приобрести авто, но не знаете, как заключить сделку. Читайте пояснения нотариуса!

Главным законом нашей страны — Конституцией Республики Беларусь гарантировано право граждан на частную собственность. Собственник имущества вправе распоряжаться им по своему усмотрению: передавать во временное владение и пользование, сдавать в аренду, закладывать, отчуждать. Важно правильно оформить это распоряжение имуществом.

Отдельно хочется сказать о распоряжении транспортным средством. Поскольку транспортное средство — источник повышенной опасности, оно требует и повышенного внимания.

Как показывает нотариальная практика, очень часто путают доверенность на владение, пользование и распоряжение транспорт­ным средством (так называемую «генеральную» доверенность) с договором купли-продажи.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 года №504 (в редакции от 3.06.2008 года) «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств», договоры купли-продажи, мены, дарения автотранспорта совершаются в простой письменной форме и подлежат регистрации в регистрационных подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

По желанию сторон указанные сделки могут быть удостоверены нотариусом. Только в случае заключения одного из указанных договоров происходит переход права собственности на транспортное средство от предыдущего собст­венника к приобретателю.

В случае выдачи так называемой «генеральной» доверенно­сти на автомобиль переход права собственности не происходит. Тот, кто указан в свидетельстве о регистрации транспортного средства как владелец, несет ответственность в случае фиксации нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническим средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При совершении дорожно-транспортного происшествия, если виновник аварии скрылся, а регистрационный знак автомобиля запомнили очевидцы, собственнику придется доказывать, что не он управлял автомобилем, что автомобиль передан другому лицу во временное пользование.

Получая на руки нотариально удостоверенную доверенность на владение, пользование и распоряжение транспортным средством, следует помнить:

1. Вы не купили автомобиль, не стали его собственником, даже если передали за автомобиль оговоренную сумму денег.

2. Доверенность имеет срок действия. Кроме этого, лицо, выдавшее доверенность, вправе в любое время отменить ее.

3. В случае совершения титульным собственником преступления на его имущество, в том числе и автомобиль, может быть наложен арест. Виновному лицу может быть назначено наказание в виде конфискации имущества.

4. В случае смерти лица, выдавшего доверенность, доверенность прекращается. В этом случае наследники должны оформить наследство на автомобиль и зарегистрировать его на свое имя. И не факт, что новый собственник примет во внимание предыдущую передачу денег за автомобиль и не потребует с так называемого «покупателя» новую сумму денег.

5. Доверенность прекращает свое действие и в случае смерти лица, которому выдана доверенность.

Во всех перечисленных ситуациях дело может закончиться судебным разбирательством.



Чтобы избежать этого, следует своим действиям придавать правильную форму. Если вы хотите, чтобы автомобиль был вашей собственностью — заключайте договор, если хотите какое-то время попользоваться автомобилем без выплаты собственнику стоимости автомобиля — можно оформить доверенность.

М.В.КРУГЛОВА, нотариус

Витебского нотариального

округа, заведующий

нотариальной конторой

Полоцкого района

и города Полоцка.