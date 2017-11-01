В редакции газеты «Полацкі веснік» со­стоялась «прямая линия» с председателем суда Полоцкого района и г.Полоцка Валенти

В редакции газеты «Полацкі веснік» со­стоялась «прямая линия» с председателем суда Полоцкого района и г.Полоцка Валентиной Никитиной. Неспешный ритм беседы стал доказательством того, что острых проблем юридического характера у полочан нет. В основном обратившихся интересовало исполнительное производство.

Например, Екатерина Остапчук спрашивала, как получить алименты. «Суд выдал на руки исполнительный документ о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка с гражданина Р., работающего на одном из полоцких предприятий», — пояснила звонившая.

Валентина Леонидовна пояснила, что 16 мая вступил в силу и применяется на практике Закон Республики Беларусь от 24.10.2016 г. №439-3 «Об исполнительном производстве». Данным Законом изменены подходы предъявления к исполнению исполнительных документов.

Повышена роль взыскателей, которые сами решают, надо ли предъявлять для принудительного исполнения исполнительные документы либо процесс исполнения будет вестись в добровольном порядке. Кроме того, у взыскателей есть право самостоятельно направлять исполнительные документы для удержания из зарплаты должников в тех случаях, когда известно место работы.

То есть в настоящее время по вопросу о взыскании присужденных судом алиментов с работающего лица обращаться в отдел принудительного исполнения можно, но не обязательно. Основанием для возбуждения исполнительного производства служит письменное заявление взыскателя в отдел принудительного исполнения.

— В вашем случае допускается подача взыскателей выданного судом исполнительного листа или определения о судебном приказе с заявлением о проведении удержания и перечислении алиментов непосредственно по месту работы должника, где без вмешательства судебных исполнителей должны производиться удержания, — подвела итог Валентина Никитина.

Все вопросы, заданные полочанами, Валентина Леонидовна взяла на контроль. После их рассмотрения обратившиеся получат компетентные ответы и советы.