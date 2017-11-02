кто в ответе?

За 6 месяцев 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории Полоцкого района с 20 до 7 снизилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними (-65%).

В структуре преступности несовершеннолетних основными видами противоправных посягательств остаются преступления корыстной направленно­сти — 5 или 71%, из которых 2 — кражи имущества, 1 — грабеж, 1 — вымогательство, 1 — несанк­ционированный доступ к компьютерной информации. Кроме того, подростками были совершены: 1 уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы, 1 — распространение порнографических материалов в сети Интернет.

Все вышеуказанные преступления зарегистрированы на тер­ритории города Полоцка, их участниками были юноши 16-17 лет.

Снижению роста подростковой преступности способствовала скоординированная профилактическая работа всех субъектов профилактики района.

Анализ дел об административных правонарушениях, рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних Полоцкого райисполкома (далее — КДН) показал, что в 1 полугодии 2017 года наибольшее количество правонарушений (55%) совершено несовершеннолетними по ст.17.3 КоАП Республики Беларусь (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения), несмотря на их количественное снижение с 86 до 70. Как правило, протоколы составляются за распитие пива в общественном месте.

Особую тревогу вызывает резкий рост — с 1 до 4 случаев насильственной смерти детей. В 1-м полугодии 2017 года имели место 2 суицида несовершеннолетних, 1 дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и 1 утопление подрост­ка, что требует повышенного внимания к данной проблеме как родителей, так и субъектов профилактики.

А.И.ШАДУРКО, старший

помощник прокурора

Полоцкого района, младший

советник юстиции.