Полоцкая РО ОО «БРСМ» объединяет более 6 тысяч человек

Как вы думаете, где рождаются самые яркие и необычные идеи и творческие молодежные проекты? Ответ прост — в самом сердце Молодежной столицы, в Полоцком районном комитете ОО «БРСМ», где воздух наполнен креативом, энергией и, конечно, молодостью.

Второй секретарь Яна Лапанович, главный специалист Инесса Шухлева, главный бухгалтер Анастасия Клопова во главе с и.о. первого секретаря райкома Наталией Карпенко стараются сделать жизнь полоцкой молодежи интересной, насыщенной и разнообразной. И у них это получается отлично!

Обаятельные и неутомимые девушки вместе с активистами Полоцкой РО ОО «БРСМ» придумывают всевозможные проекты, акции, игры.

Направлений работы ОО «БРСМ» множество. Полоцкая молодежь это знает и ценит. Поэтому всегда принимает участие во всех мероприятиях Белорусского республиканского сою­за молодежи, которому в этом году уже исполнилось 15 лет. И сегодня Полоцкая районная организация объединяет более шести тысяч человек.

Воспитать патриота!

Особое внимание районный комитет «БРСМ» уделяет гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

В целях формирования у молодежи любви к Родине, уважения к ее истории, бережного отношения к Государственной символике Республики Беларусь проводятся акции: «Квітней, Беларусь!», «Цветы Великой Победы», «К защите Отечества готов!», «Мы — граждане Беларуси!», «Мы служим Беларуси!», трудовая акция «Молодежь. Традиции. Будущее», спортивно-патриотическая игра «Зарница», работа военно-патриотических лагерей на базе воинских частей.

Полоцкий РК ОО «БРСМ» тесно сотрудничает с районной ветеранской организацией. Ветераны всегда с радостью уча­ствуют во всех патриотических акциях, делятся воспоми­наниями.

Сохраняя традиции

Белорусский республикан­ский союз молодежи не перестает радовать нас новыми проектами, которые помогают стать ближе к старинным традициям белорусов, изучать культурное наследие предков. Интереснейший проект «Беларусь — крыніца натхнення» нашел отражение в многочисленных акциях, объединенных единой идеей: источниками вдохновения для творчества, развития, созидательной работы современных белорусов являются богатейшие традиции и история Беларуси, величайшее культурное наследие прошлых поколений, любовь и уважение к Родине. В рамках проекта Полоцким райкомом были реализованы увлекательные меро­приятия. Квест ко Дню вышиванки настолько был интересным, что даже ненастная погода в день проведения не испугала участников. А какие удивительные работы предоставили на конкурс фото с вышиванкой идейные полоцкие девушки и парни. Красота — хоть сейчас на рекламный билборд. В теплой атмосфере прошла и акция «Подари вышиванку новорожден­ному».

Доброе сердце

Отзывчивость, желание помочь и сделать мир добрее — главные качества членов волонтерского движения «Доброе сердце» Полоцкой РО ОО «БРСМ». Первичные организации из числа работающей, студенческой и учащейся молодежи ежеквартально и по мере необходимости осуществляют ремонт и благоустройство закрепленных за ними мемориалов и памятников воинской славы. Волонтеры регулярно проводят благотворительные акции для воспитанников ГУО «Социально-педагогический центр Полоцкого района», ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района», дома семейного типа в д.Жерносеки Полоцкого района. Проводят для детишек праздники, помогают собрать канцелярские принадлежности. При районном комитете постоянно работает «горячая линия» по организации шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и нуждающимся пожилым людям. Волонтеры движения «Доброе сердце» всегда готовы прийти на помощь.



Добровольные дружины

Еще одно из важнейших направлений в работе райкома — профилактика правонарушений в молодежной среде. На базе полоцких средних специальных учебных заведений сформированы молодежные отряды охраны правопорядка. У каждого отряда свое направление в работе: одни сотрудничают с Госавтоинспекцией, другие — с патрульно-постовой службой Полоцкого РОВД, а будущие спасатели из химико-технологического колледжа плодотворно работают с Полоцким ГРОЧС. Юные дружинники знают и любят свое дело. Ребята стараются донести до сверстников, что правонарушения не останутся незамеченными и виновный будет наказан. Такая профилактическая работа дает хороший результат. И в 2016 году Полоцкий районный штаб МООП был признан лучшим в Витебской области.

Хочешь в студотряд, приходи в БРСМ!

Одно из приоритетных направлений работы — трудоуст­рой­ство молодежи. Студотрядов­ское движение с каждым годом набирает популярность среди учащейся молодежи. В этом году Полоцким районным штабом трудовых дел трудоустроены более 900 человек. Ребята работали в сельскохозяйственных, экологических, педагогических, строительных, медицинском отрядах. Отрадно, что этим летом в Полоцке была открыта и областная молодежная стройка. Полоцкая молодежь знает — чтобы провести каникулы с пользой, нужно идти трудиться в студенческий отряд.

Поздравления хлеборобам

Во время горячей поры уборки урожая райком не оставил без внимания молодежь, которая трудилась на полях. К лучшим молодежным экипажам и водителям, задей­ствованным на уборке зерна, с поздравлениями выезжал Полоцкий РК ОО «БРСМ». Приятные слова и креативные подарки стали стимулом работать с еще большей отдачей. Ведь всегда приятно, когда твой труд видят и ценят.

И другие направления…

Дружный коллектив Полоцкого РК ОО «БРСМ» не перестает искать новые формы работы с молодежью. Старается вовлечь всех молодых парней и девушек без исключения. Ежемесячно проводятся мероприятия для союз­ной молодежи учащихся школ, студенческой и работающей молодежи, для военнослужащих Полоцкого гарнизона. Турниры по лазертагу и брейн-рингу на переходящий кубок Полоцкой районной организации, квесты, спартакиады, фотоконкурсы уже полюбились полоцкой молодежи, и ребята всегда ждут их с нетерпением.



В осенние месяцы активисты РО ОО «БРСМ» провели множест­во акций. Ко Дню пожилых людей в центральной поликлинике дарили всем людям золотого возраста теплые слова, внимание и симпатичные календарики, а молодежи предлагали написать поздравления к празднику для милых бабушек и дедушек. Мероприятие нашло отклик как у пожилых людей, так и у моло­дежи. Совместно с ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» провели акции и ко Дню матери.



Буквально каждый день Полоцкой районной организации ОО «БРСМ» наполнен яркими событиями. Если ты активный, полон энергии и готов делиться идеями, приходи в Полоцкий РК ОО «БРСМ»!