В Полоцком районе появилась многофункциональная спортивная площадка (ФОТО И ВИДЕО)

В Полоцком районе на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Лесная сказка» появилась многофункциональна спортивная площадка.

Воплотить в жизнь задуманное удалось при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках реализации местной инициативы «5 шагов твоего спасения» проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским Союзом и реализуется программой развития ООН.

Торжественное открытие площадки состоялось в рамках спортивно-профилактического фестиваля «5 шагов твоего спасения: гордимся, что научили!».

Участие в праздничном мероприятии приняли заместитель председателя Полоцкого райисполкома Петр Петкевич, начальник Витебского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Клобук.

Почетные гости искренне поздравили юных полочан с открытием площадки. И под дружное аплодисменты зрителей и восторженное «УРА» была перерезана красная ленточка. А значит, самое время испытать новую площадку.

И это право предоставили будущим спасателям: учащимся Полоцкого государственного химико-технологического колледжа и средней школы №8 г. Полоцка. Ребята вышли сыграть товарищеский матч по футболу.

Пока на площадке шли футбольные баталии, остальные участники фестиваля могли познакомиться с печатными изданиями МЧС и научится оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.

А завершился праздник яркими показательными выступлениями спасателей Полоцкого ГРОЧС.





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