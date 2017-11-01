В Полоцкой центральной городской больнице стартовал интернет-конкурс «Самый вежливый доктор Полотчины».

В ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» стартовал интернет-конкурс «Самый вежливый доктор Полотчины».

Приглашаем вас с 1 ноября по 15 декабря 2017 года на сайте polmed.by отдать свой голос за врача, который по мнению голосующего является самым вежливым в регионе.

Подробно ознакомиться с номинантами и правилами участия можно на главной странице сайта больницы в специальном разделе.

Администрация ГУЗ «Полоцкая ЦГБ».