В Полоцкой центральной городской больнице стартовал интернет-конкурс «Самый вежливый доктор Полотчины».
01.11.2017   //   Автор:   //   Медицина   //   Нет комментариев   //   64 Views

В ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» стартовал интернет-конкурс «Самый вежливый доктор Полотчины».

Приглашаем вас с 1 ноября по 15 декабря 2017 года на сайте polmed.by отдать свой голос за врача, который по мнению голосующего является самым вежливым в регионе.

Подробно ознакомиться с  номинантами и правилами участия можно на главной странице сайта  больницы в специальном разделе.

Администрация ГУЗ «Полоцкая ЦГБ».

«Полацкі веснік»
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