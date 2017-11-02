Полоцким РОВД за совершение преступления предусмотренного ст.139 УК Республики Беларусь разыскивается Юртаев Павел Геннадьевич

Полоцким РОВД за совершение преступления предусмотренного ст.139 УК Республики Беларусь разыскивается Юртаев Павел Геннадьевич 13.10.1973 года рождения, уроженец Российской Федерации, гр-н РФ, БОМЖ.

При себе имеет паспорт гражданина Российской Федерации и банковскую карточку на свое имя, мобильный телефон (марка не установлена).

Представляется именем Александр.Последний раз его видели 26.10.2017 года в д.Дретунь Полоцкого района. Может находится в местах сбора общественного элемента.

Его приметы: 45-50 лет, рост 170-173 см, среднего телосложения, волос светлый. Был одет: куртка-спецовка удлиненная зеленого цвета с желтой или салатовой широкой полосой на спине в районе плеч, штаны серые либо синие (возможно джинсы), кепка серая, на ногах возможно новые резиновые сапоги либо кроссовки светлого цвета.

В случае задержания последнего незамедлительно сообщить в ОДС Полоцкий РОВД по тел. +375295970423 или ОУР по тел.+375297130490, +375297183692.