Полоцким РОВД за совершение преступления предусмотренного ст.139 УК Республики Беларусь разыскивается Юртаев Павел Геннадьевич
02.11.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   12 Views

Полоцким РОВД за совершение преступления предусмотренного ст.139 УК Республики Беларусь разыскивается Юртаев Павел Геннадьевич 13.10.1973 года рождения, уроженец Российской Федерации, гр-н РФ, БОМЖ.

При себе имеет паспорт гражданина Российской Федерации и банковскую карточку на свое имя, мобильный телефон (марка не установлена).

Представляется именем Александр.Последний раз его видели 26.10.2017 года в д.Дретунь Полоцкого района. Может находится в местах сбора общественного элемента.

Его приметы: 45-50 лет, рост 170-173 см, среднего телосложения, волос светлый. Был одет: куртка-спецовка удлиненная зеленого цвета с желтой или салатовой широкой полосой на спине в районе плеч, штаны серые либо синие (возможно джинсы), кепка серая, на ногах возможно новые резиновые сапоги либо кроссовки светлого цвета.

В случае задержания последнего незамедлительно сообщить в ОДС Полоцкий РОВД по тел. +375295970423 или ОУР по тел.+375297130490, +375297183692.

«Полацкі веснік»
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