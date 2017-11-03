«Что значит для вас памятная дата —100-летие Великой Октябрьской революции?» — с таким вопросом мы обратились к полочанам.

От судьбоносных событий, которые произошли в октябре 1917 года, нас отделяет 100 лет. Великий Октябрь открыл эпоху революционного обновления мира, стал могучим фактором социального прогресса. На его идеалах выросло несколько поколений белорусов.

«Что значит для вас памятная дата —100-летие Великой Октябрьской революции?» — с таким вопросом мы обратились к полочанам.

Николай Филиппович Сушков, участник Великой Отечественной войны, член Полоцкой районной организации КПБ:

— Для меня это собы­тие мирового значени­я. Коммунистическая партия, руководимая В.И.Лениным, провозгласила право человека на труд и отдых, образование и здравоохранение, социальное обеспечение, право наций на самоопределение. Все делалось для народа и во имя народа. Что дал Октябрь нашей многодетной семье? Мать была безграмотной, а сыновья и дочь пошли учиться в школу. Отец, два брата и сестра стали стахановцами. Когда началась Великая Отечественная война, 5 мужчин из нашей семьи ушли защищать Родину, а сестра работала на заводе по выпуску снарядов для артиллерии. С войны все мои братья вернулись офицерами, награжденными орденами и медалями, а старший брат Фёдор — Героем Советского Союза. Я 60 лет отработал учителем в школе и сегодня часто встречаюсь с молодежью, даю наказ быть патриотами своей страны. Остаюсь и сегодня коммунистом, помня свою клятву, данную на полях сражений.

Иосиф Брониславович Тальвинский, ветеран труда, бывший несовершеннолетний узник фашизма:

— …Вспоминается мне 1966 год, я в то время работал мастером отдела главного механика, был секретарем комсомольского цехкома на Полоцком авторемзаводе. К нам приехала секретарь горкома комсомола Валентина Соболь, и разговор зашел о строительстве Кургана Бессмертия, о задумке оставить Завещание для потомков. Нашей бригаде, комсомольцам, поручили выточить капсулу для него. Набросали эскиз, и к концу дня задание было выполнено. Мы потом долго обсуждали, — а что будет через 50 лет…

Евгений Ермолович, учащийся филиала БГТУ «Полоцкий государст­венный лесной колледж»:

— В нашей первичной организации ОО «БРСМ» мы отдаем дань уважения беспримерному героизму прадедов, которые открыли эпоху социального прогресса. За 100 лет многое изменилось, и сегодня, как никогда, нужны новые идеи, чтобы строить будущее на благо народа. Мир, стабильность и согласие, добрососедские отношения с другими странами — это отличает сегодня Беларусь, и нам — развивать достигнутое на этом пути развития.

Любовь Савельевна Щедрова, председатель первичной ветеранской организации Полоцкого вагонного депо Витебского отделения, бывший секретарь Полоцкого горкома партии:

— Наше поколение о том, как жили до войны, знает из школьных учебников, рассказов бабушек и дедушек, родителей. Но историю мы усвоили и знали, что наша жизнь в стране была хорошей. Даже наше детство, опаленное войной, вспоминается, как сон. Идеи В.И.Ленина претворялись во всем. Учеба бесплатная, если ты добросовестный труженик, не переживай, что работодатель не продлит контракт. Такого слова, как работодатель, в нашем лексиконе даже и не было. Были трудовые коллективы, где соседствовали доброжелательность и товарищество. Уважали и ценили человека труда. Молодые люди считали за честь служить в Советской Армии. Нашу жизнь, которая из года в год улучшалась, мы считали и считаем, как претворение в жизнь ленин­ских идей, где каждый себя чувствовал свободным и счастливым. Мое поколение, родом из СССР, остается верным ленинским заветам. 100-летие Великой Октябрьской революции — это веха в истории, которую нельзя предавать забвению.