В Краеведческом музее Полоцка работает выставка «Ленин жил! Ленин жив? Ленин будет жить?…

«Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!» — этот лозунг знаком каждому, кто был когда-то гражданином СССР — великой страны, в основе идеологии которой лежали постулаты марксистско-ленинского учения. 7 ноября нынешнего года исполняется 100 лет со дня значимого события, изменившего ход мировой истории и положившего начало новой эпохе — Великой Октябрьской социалистической революции.

Минул век. Столетие, отделяющее события 1917 года от наших дней, вместило в себя множе­ство событий — от беспрецедентного народного энтузиазма и экономического подъема до полного краха идей. И сегодня риторика приверженцев и противников революционных перемен и свершений претерпела значительные изменения. Однако в народной памяти день 7 ноября — по-прежнему день «красный». Для многих он, как и годы тому назад, — главный из череды многочисленных праздников. И это не случайно — преобразования, которые повлекла за собой революция, стали судьбоносными не только для всего мира, страны, но и для отдельно взятых семей.



Время меняет многое. Спустя сто лет отношение к Великому Октябрю и его идейному вдохновителю, вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину у многих, преимуще­ственно у молодежи, стало иным. Не случайно в канун юбилейной историче­ской даты в Краеведческом музее Полоцка открылась выставка «Ленин жил! Ленин жив? Ленин будет жить?…, пригласившая к воспоминаниям и размышлениям представителей разных поколений. В ходе состоявшегося диалога присутствующие по­старались ответить на главный из вопросов — будет ли жить ленинское наследие, будут ли воплощаться в жизнь его идеи о равенстве и социальной справедливости?



Разговор получился откровенным и убедительным. На импровизированную трибуну один за другим поднимались полочане — участники и свидетели социальных преобразований в годы Советской власти. Каждый высказывал свою точку зрения, и из этих монологов, как из красочных пазлов, складывалась картина эпохи, наполненной романтикой великих свершений, высокими консолидирующими идеями, трудовым энтузиазмом и оптимизмом.



Галина Петровна Муравей, возглавлявшая Полоцкий городской Совет депутатов, Елизавета Петровна Марцинкевич, в прошлом комсомольский лидер, Яков Александрович Борисов, бывший генеральный директор ОАО «Полоцк-Стекловолокно», Виктор Казимирович Любовицкий и Николай Филиппович Сушков, ветераны Великой Отечественной войны, Любовь Савельевна Щедрова, бывший первый секретарь Полоцкого горкома Коммунистической партии Беларуси… Все они вспоминали годы, проходившие под знаком ленинских идей, с ностальгией, отмечая, что это было время светлых надежд, уверенности в завтрашнем дне, масштабных планов и внушительных побед. И каждый оратор завершал свое выступление оптимистичным утверждением: «Идеи Ленина будут жить!»

Не случайно говорят, что великое видится на расстоянии. Спустя время, прошлое можно оценить более взвешенно и объективно. Сегодня, оглянувшись назад, мы можем сказать, что, не умаляя значимости революционных шагов, направленных на реализацию идей социальной справедливости, равенства и свободы, не стоит забывать о тоталитарной машине массовых репрессий, которая стальными тяжелыми гусеницами безжалостно прошлась по множеству судеб.

Октябрята, пионеры, комсомольцы, коммунисты… С Лениным в сердце, равняясь на Ильича, руководствуясь его идеями, жило не одно поколение стро­ителей светлого будущего.

Бесспорно, он был и останется одной из наиболее ярких личностей в истории нового времени, которую обязательно нужно знать, чтобы помнить ее уроки и не повторять ошибок.

…Яркие, жизнеутверждающие плакаты, зовущие к победе коммунизма, значки, фотографии, сохранившие многие памятные события, книги, предметы интерьера советских времен и многое другое представлено в экспозиции. Под звуки революционных песен первые посетители выставки рассматривали хорошо знакомые каждому экспонаты. И вспоминали незабываемое время грандиозных планов и больших перемен, прошедшее под знаком ленинских идей, которые живы еще во многих сердцах. А будут ли жить спустя столетия — покажет время.