Опять за старое

Житель г.Полоцка А. ранее был неоднократно судим за кражи, последний раз отбывал наказание в виде четырех лет лишения свободы и освободился из мест заключения в марте 2017 года. Однако длительное время, проведенное в колонии, не стало для него уроком.

Уже в апреле А. вновь вернулся к привычному для него образу жизни. Буквально за несколько дней апреля А. совершил пять краж имущества из различных детских садов в г.Полоцке и Новополоцке. Путем свободного доступа А. проникал в помещения детских садов, где из сумочек работников похищал кошельки, затем забирал из них деньги, ценные вещи, сами кошельки с иным содержимым выбрасывал. Кроме того, найдя в одном из кошельков банковскую карточку с пин-кодом к ней, А. совместно со своим другом К. сняли с нее денежные средства, а также пытались расплатиться за приобретение товаров в магазине.

За совершенные преступления А. вновь осужден к лишению свободы в общей сложности на срок 4 года 6 месяцев. Его друг К., который уча­стия в кражах не принимал, осужден к лишению свободы с отсрочкой исполнения наказания за хищение денежных средств с карт-счета и покушение на такое хищение. При назначении наказания К. учтено, что он возместил причиненный ущерб, имеет малолетнего ребенка, ранее не судим.

Т.Н.КОЦУР, помощник

прокурора Полоцкого района,

юрист 1 класса.