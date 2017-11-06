УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины, совершившей дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб подросток.

УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении

37-летней женщины, совершившей дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб подросток.

По данным следствия, 29 июня 2017 года около 16.00 жительница деревни Фариново Полоцкого района поехала на озеро на личном технически исправном автомобиле «GEELY LC-CROSS». В салоне автомобиля находилась ее 15-летняя дочь и двое знакомых 14-летних парней. Приобретя в магазине детям сладости и газированные напитки, для себя женщина купила 2 литра вина. Спустя некоторое время компания решила переехать на другое озеро. Несмотря на то, что женщина употребляла спиртные напитки, она села за руль автомобиля.

Около 19.35, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина управляла автомобилем, двигаясь по 28 километру дороги Р-45 «Полоцк — Глубокое — граница Литовской Республики (Котловка)», со стороны Полоцка в направлении Глубокое. Проезжая участок дороги, на котором максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, подозреваемая превысила скорость, двигаясь со скоростью 80 км/ч.

Проявив небрежность и самонадеянность к управлению транспортным средством, водитель не обеспечила безопасные условия перевозки детей: на заднем пассажирском сиденье она перевозила с непристегнутыми ремнями безопасности свою дочь и 14-летнего парня.

Несмотря на запрещающий дорожный знак, женщина выполнила маневр для обгона двигавшегося в попутном направлении автопоезда в составе седельного тягача DAF 95 XF 430 с полуприцепом марки «SCHMITZ SPR24». Однако, в силу нахождения в состоянии алкогольного опьянения, она неправильно оценила для себя дорожную обстановку и изменила направление движения своего автомобиля вправо. В результате совершила столкновение правой стороной автомобиля «GEELY LC-CROSS» с седельным тягачом, после чего съехала в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летнему пассажиру автомобиля «GEELY LC-CROSS», находившемуся на заднем пассажирском сиденье, причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он на месте происшествия погиб. Пристегнутый ремнем безопасности 14-летний парень, сидевший на перед­нем пассажирском сиденье, не пострадал. Дочь подозреваемой с легкими телесными повреждениями была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.

Следователи предъявили женщине обвинение по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Согласно освидетельствованию, в крови обвиняемой обнаружено 1,27 ‰ алкоголя.

По уголовному делу проведено 7 автотехнических экспертиз транспортных средств, следст­венный эксперимент, получены заключения судебно-медицин­ской и судебно-психиатрической экспертиз. На автомобили «GEELY LC-CROSS» и «NISSAN MICRA», принадлежащие обвиняемой, следователи наложили арест.

В ходе следствия изучена личность обвиняемой: женщина ранее не судима, административных взысканий не имеет, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего и малолетнего детей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения.

Светлана САХАРОВА,

официальный представитель

УСК по Витебской области.