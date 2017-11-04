Полоцк посетили представителей региональных СМИ Союзного государства

Большой пресс-тур представителей региональных СМИ Союзного государства, который длился четыре дня, за­вершился 2 ноября в Полоцке. Более 30 журналистов из многих регионов России, сотрудники информагентств, печатных и электронных средств массовой информации, приехали, чтобы узнать и поделиться впечатлениями о нашей стране. Ведь для журналистов очень важна эмоциональная подпитка. Но вместе с тем они с интересом воспринимают и ждут деловую информацию.

В деловом ключе

Официальная встреча представителей российский средств массовой информации состоялась в конференц-зале Музея белорусского книгопечатания, где представителей россий­ских региональных средств массовой информации и союзных масс-медиа от имени губернатора Витебской области Николая Шерст­нёва приветствовал начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома Геннадий Егоров, выразив убеждение в налаживании конструктивных отношений между журналистами России и Беларуси. Гостеприимный протокол продолжил председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Николай Шевчук:

— Искренне рад привет­ствовать вас на полоцкой земле. Ваш приезд — важное событие для полочан, ведь пресса — это неотъемлемый элемент жизни общества, и благодаря журналистам, освещаются значимые события, дается их объективная оценка, формируется общественное мнение.

Николай Николаевич пригласил гостей прикоснуться к истории и современности города, который в этом году отметил 1155-летний юбилей, стал местом проведения Дня белорусской письменности и 500-летия белорусского книгопечатания, а также выразил убеждение: лучше один раз увидеть, чтобы полюбить Полоцк и потом обязательно еще раз сюда вернуться.

Внимание — Полоцку

В подтверждение значимости полоцкого региона в экономическом, промышленном, культурном развитии страны вниманию представителей российских региональных СМИ была предложена презентация Полоцка и Полоцкого района. Участники форума с интересом приняли предложение в виртуальной форме познакомиться с культурным наследием, богатой историей древнего Полоцка, колыбели белорусской государственно­сти. События, факты, уникальные проекты, перспективы и достижения современного города, его экономический и промышленный потенциал разнопланово и интересно представили Наталья Ганебная, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома, Наталья Масленикова, главный специалист отдела экономики райисполкома, Тамара Джумантаева, директор Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Официальная встреча продолжилась активным диалогом. Российских журналистов интересовало, как в области отмечается 100-летие Октябрьской революции, с какими регионами наиболее тесно сотрудничает Полоцкий район. Журналисты обсудили с председателем Полоцкого райисполкома Н.Шевчуком результаты экономического развития, расспросили о перспективах сотрудничества и других вопросах белорусско-россий­ской интеграции.

По законам гостеприимства

Искренность, радушие, взаимный интерес, дружеские рукопожатия — гостеприимная обстановка располагала к теплому общению. Но еще больше эмоций и впечатлений ждали участников медиа-форума во время насыщенной экскурсионной программы. Гости посетили Музей белорусского книгопечатания, в знаменитой на весь мир полоцкой Софии особенно изумил орган, а в Спасо-Евфросинниевском монастыре многие впервые увидели воссозданный Крест и приложились к раке с мощами Преподобной Евфросинии Полоцкой.



Информационно насыщенным стал визит российских журналистов в Полоцкий госуниверситет. Для участников пресс-тура была проведена обзорная экскурсия по зданиям бывшего Полоцкого иезуитского коллегиума, показаны оборудованные по последнему слову техники мультимедийные аудитории, библиотека. Пообщались журналисты и с механической говорящей головой знаменитого философа Сократа.

Финалом посещения Полоцкого госуниверситета стала встреча с ректором Дмитрием Лазовским. Вопросы, задаваемые Дмитрию Николаевичу, касались всех сфер деятельности вуза. Представителей россий­ских СМИ интересовали аспекты учебы, распределения выпускников, востребованность отдельных специальностей, успехи и достижения студентов

Представители российских региональных СМИ и союзных масс-медиа оставили о Полоцке только позитивные впечатления, а еще уверенность в том, что побывать здесь нужно обязательно всем славянам. Ведь история нашего города — общая для белорусов и россиян.

Валерий ЧУМАКОВ, ответственный секретарь журнала «Союзное государство», Москва:



— В Полоцке я уже не первый раз, стараюсь регулярно посещать этот удивительный город во время пресс-туров. В этот раз даже сувениры не приобретаю — их у меня уже много. Но все равно каждый раз открываю Полоцк по-новому, замечаю то, что в прошлый раз осталось без внимания. Но удивительная домашняя атмосфера, ощущение, что я здесь как дома, никогда не покидает. И это здорово!

Ирина КОМАРОВА, обозреватель газеты «Тюменская область сегодня», Тюмень:



— Сегодня несколько раз непроизвольно восклицала «да!» Потому что меня все это впечатлило! С нетерпением ждала поездки в Полоцк, наслышана о его богатом культурно-историческом наследии. Так как я являюсь обозревателем именно сферы культуры, то, побывав в Полоцке, поразилась уникальными достопримечательностями, а еще насобирала богатый материал для своих публикаций. С удовольствием буду вспоминать и писать про Полоцк!

Алексей МУРАТ, обозреватель газеты «Аргументы и факты», Тула:



— Впечатления познавательные и очень позитивные. Полоцк — это наша общая история, духовность, культура. И, несомненно, вносит свой вклад в союзное строительство. По-хорошему поражен, как полочане «дышат своей историей». И когда есть такое отношение, и не просто добрая воля, не просто декларирование, а само содержание памятников — это дорогого стоит!

B преподавателей, перспективы развития университета, его сотрудниче­ство с российскими вузами. «Вкусным» завершением знакомства с ПГУ стала дегустация горячего шоколада, приготовленного по старинному рецепту Габриэля Грубера, знаменитого ученого и преподавателя, который тру­дился в этих исторических стенах в конце XVIII века.

…Знакомство с Полоцком сопровождалось не только эмо­циями и впечатлениями, но и обсуждением самых различных тем. И, конечно, фото- и видеосъемкой — журналисты в репортажах для своих изданий и телеканалов расскажут о жемчужине Беларуси. Ярко, интересно, с любовью к радушной и гостепри­имной Полотчине…