Полоцкие операторы машинного доения в числе лучших животноводов Республики Беларусь

В Минске прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию лучших животноводов Республики Беларусь и приуроченное ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

На республиканский форум, организованный по инициативе Министерства сельского хозяйства и продовольствия совместно с Республикан­ским комитетом Белорусского профессионального союза работников АПК, съехались лучшие труженики ферм изо всей страны.

Полоцкий район на мероприятии представляют оператор машинного доения ОАО «Новые Горяны» Наталья Редько и оператор машинного доения в возрасте до 31 года УП «П-С Карпеки» Светлана Витковская. Эти труженицы неоднократно становились победителями областного и районного соревнований по производству молока среди операторов машинного доения, задобросовестный труд — им и честь!

Автор фото: Александр КУШНЕР