Полоцкие операторы машинного доения в числе лучших животноводов Республики Беларусь
13.11.2017   //   Автор:   //   Заботы сельские   //   Нет комментариев   //   46 Views

В  Минске прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию лучших животноводов Республики Беларусь и приуроченное ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
На республиканский форум, организованный по инициативе Министерства сельского хозяйства и продовольствия совместно с Республикан­ским комитетом Белорусского профессионального союза работников АПК, съехались лучшие труженики ферм изо всей страны.

Полоцкий район на мероприятии представляют оператор машинного доения ОАО «Новые Горяны» Наталья Редько и оператор машинного доения в возрасте до 31 года УП «П-С Карпеки» Светлана Витковская. Эти труженицы неоднократно становились победителями областного и районного соревнований по производству молока среди операторов машинного доения, задобросовестный труд — им и честь!

Автор фото: Александр КУШНЕР

Алина Большакова
Автор:

Заведующая отделом сельского хозяйства, спорта и туризма. С профессиональным интересом подходит к спортивным событиям в городе и районе, подробно и обстоятельно рассказывает об успехах полоцких чемпионов на тематической странице «Стадион+». Неравнодушна к темам духовности, нравственности, проблемам людей с ограниченными возможностями. С интересом рассказывает на страницах газеты о тружениках села, ведет рубрику «Весткі з сельсаветаў». Звоните! Телефон 8(0214)42-43-39.

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