Полочанин Виталий Шарстук стал победителем фотоквеста «Лучшее в Беларуси» в номинации «Самое художественное фото»
В Минске состоялась церемония награждения победителей фотоквеста «Лучшее в Беларуси», который был организован при поддержке Национального агентства по туризму.
Жителям Беларуси предлагалось продемонстрировать свое творческое мастерство и показать красоту страны через призму фотообъективов.
Среди 60 участников, приславших 463 фотографии природных и архитектурно-исторических достопримечательностей страны, профессиональное жюри назвало победителем в номинации «Самое художественное фото» Виталия Шарстука из Полоцка. Он также был отмечен за лучшее фото порталом TROFEI.by и награжден сертификатом на отдых в усадьбе «Верасы» Витебской области.
Работы Виталия