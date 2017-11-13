Полочанин Виталий Шарстук стал победителем фотоквеста «Лучшее в Беларуси» в номинации «Самое художе­ственное фото»

В Минске состоялась церемония награждения победителей фотоквеста «Лучшее в Беларуси», который был организован при поддержке Национального агентства по туризму.

Жителям Беларуси предлагалось продемонстрировать свое творческое мастерство и показать красоту страны через призму фотообъективов.

Среди 60 участ­ников, приславших 463 фотографии природных и архитектурно-историче­ских достопри­мечательностей страны, профессиональное жюри назвало победителем в номинации «Самое художе­ственное фото» Виталия Шарстука из Полоцка. Он также был отмечен за лучшее фото порталом TROFEI.by и награжден сертификатом на отдых в усадьбе «Верасы» Витебской области.

Работы Виталия