Полочанин Виталий Шарстук стал победителем фотоквеста «Лучшее в Беларуси» в номинации «Самое художе­ственное фото»
13.11.2017   //   Автор:   //   Молодежь, Полоцк - молодежная столица-2017   //   Нет комментариев   //   43 Views

В Минске состоялась церемония награждения победителей фотоквеста «Лучшее в Беларуси», который был организован при поддержке Национального агентства по туризму.
Жителям Беларуси предлагалось продемонстрировать свое творческое мастерство и показать красоту страны через призму фотообъективов.

Среди 60 участ­ников, приславших 463 фотографии природных и архитектурно-историче­ских достопри­мечательностей страны, профессиональное жюри назвало победителем в номинации «Самое художе­ственное фото» Виталия Шарстука из Полоцка. Он также был отмечен за лучшее фото порталом TROFEI.by и награжден сертификатом на отдых в усадьбе «Верасы» Витебской области.

Работы Виталия

 

Тамара Филимонова
Автор:

Корреспондент-корректор. Богатым профессиональным опытом делится с коллегами, с юнкорами, ведет страничку «Пёрышко». Жизненный опыт Тамары Ивановны находит отражение на страничке «Ветеран», посвященной людям старшего поколения. Всегда рада связаться с вами по телефону 8(0214)42-62-82.

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