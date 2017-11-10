По месту учебы

На «горячую телефонную линию» редакции газеты «Полацкі веснік» обратилась Нелли Александровна Алфёрова с просьбой разъяснить порядок оплаты проезда школьникам, которые занимаются в кружках/секциях. «Ведь для учащихся предусмотрен бесплатный проезд, а кондукторы в разных населенных пунк­тах трактуют это указание по-­разному, заставляют детей платить», — недоумевала звонившая.

Как проинформировал директор филиала «Автопарк №2 г.Полоцка» Владимир Черневич, право на бесплатный проезд школьников в школу и обратно к месту жительства предусмотрен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2011 года №202 «О некоторых вопросах проезда обучающихся». Учащиеся, получающие общее среднее и специальное образование, имеют право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского сообщения от места жительства к месту учебы и обратно в период с 1 сентября по 30 июня. Данное право реализуется на основании справки установленного образца. Постановление не предусматривает право на бесплатный проезд школьников к месту получения дополнительного образования или к спортивным сооружениям.

Указанным Постановлением предусмотрена возможность введения областными Советами депутатов дополнительных мер поддержки школьников с последующей компенсацией перевозчикам расходов при предоставлении дополнительных льгот по проезду. В настоящее время в г.Полоцке дополнительные льготы школьникам не предусмотрены.

С целью исключения конфликтных ситуаций филиал убедительно рекомендует заранее ознакомиться с нормативными документами, дающими право на льготный проезд, или уточнить их у кондуктора (водителя).