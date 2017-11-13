В Полоцком районе возле деревни Богушово были обнаружены мины Великой Отечественной войны

10 ноября в 15 часов 35 минут при производстве сельскохозяйственных работ на поле возле деревни Богушово Полоцкого района были обнаружены 33 минометные мины калибра 50 мм, 2-е противотанковые мины ТМ-42 времен Великой Отечественной войны, которые уничтожены СПГ в/ч 5530 ВВ МВД Республики Беларусь.

В этой связи УВД Витебского облисполкома напоминает, что заметив подозрительный предмет, хоть как-то напоминающий старый боеприпас, нужно сразу же сообщить о находке в милицию.

Ни в коем случае нельзя его доставать из земли, трогать, переворачивать, тыкать палками. Все военные боеприпасы за долгие годы изъедены ржавчиной, то есть их корпус сильно поврежден. Но внутри у них все равно остается тротил. Поэтому, даже с виду полностью сгнивший снаряд, очень опасен.

УВД Витебского облисполкома