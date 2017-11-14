Патриарший Экзарх всея Бела­руси, митрополит Минский и Заславский Павел провел богослужение в полоцком Софийском соборе

Одним из памятных событий в честь 1025-летия Полоцкой епархии стало соборное богослужение, которое состоя­лось 10 ноября в Софийском соборе. Его провел Патриарший Экзарх всея Бела­руси, митрополит Минский и Заславский Павел.

В богослужении приняли участие руководство Полоцкого района, священнослужители, представители общественности, многочисленные верующие. Со словами проповеди к присутствующим обратились митрополит Павел и архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, отметившие, что события, подобные Полоцкому торжеству, свидетельствуют о том, что христианская история нашего народа — не удел седой древности. Вера и дела наших боголюбивых предков продолжаются и приумножаются и в наши дни.



От имени жителей Полотчины участников торжества с юбилеем епархии поздравил, пожелав всем мира, добра и благополучия, председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Николай Шевчук.



Значимым событием того дня стало освящение копии Креста преподобной Евфросинии Полоцкой, которую к знаменательному юбилею на средства благотворителей изготовил мастер-ювелир Олег Ермолович. Митрополит Павел отметил, что в этом Кресте заложены те же святыни, которые были в подлиннике, в том числе частицы животворящего Креста Господня и крови Христовой. Он поблагодарил мастера за подвижнический труд по воссозданию бесценной реликвии, который длился 12 лет.



В тот же день Патриарший Экзарх посетил Полоцкое кадетское училище. Состоялась экскурсия, во время которой кадеты рассказали об истории и традициях кадет­ского движения, задали высокому гостю многочисленные вопросы. Митрополит Павел отметил, что к кадетам относится с большим уважением — это люди в высшей степени патриотичные, одухотворенные идеей служения Отечеству, готовые отстаивать интересы Родины и защищать ее.

В подарок библиотеке Кадетского учи­лища он преподнес книги духовного содержания.