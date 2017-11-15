Полоцкие предприятия продемонстрируют свой производственный потенциал на 23-й Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «ПРОД­ЭКСПО»

Полоцкие субъекты хозяйствования примут участие в 23-й Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «ПРОД­ЭКСПО», которая открылась вчера, 14 ноября, в Национальном выставочном центре «БЕЛ­ЭКСПО» Управления делами Президента Республики Беларусь.

Филиал «Полоцкий хлебо­завод» ОАО «Витебскхлебпром», ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», ОАО «По­лоцкий молочный комбинат», ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» продемонстрируют свой производственный потенциал, познакомят участников и посетителей выставки-ярмарки со своей продукцией, новыми разработками и предложениями. В целом, участие в Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО» — это отличная возможность продвигать свою продукцию, передовые технологии производства и реализации, а также — сориентироваться в тенденциях отечественного продовольст­венного рынка, обрести новых партнеров, определить вектор деятельности в современных экономических условиях.