Президент Республики Беларусь утвердил дату выборов в местные Советы депутатов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной поддержал предложение назначить выборы в местные Советы депутатов на 18 февраля 2018 года.

Главной темой встречи стали вопросы проведения выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва. «Для меня главное — определиться с датой, финансированием и проектом указа, который должен быть подписан. Я думаю, что середина февраля, может, даже и 18-е, как мы это обсуждали, будет нормально. Все-таки февраль — более спокойный месяц», — сказал Александр Лукашенко.

Касаясь финансирования выборов, Президент подчеркнул необходимость бережливого расхода средств. По его мнению, сэкономить можно за счет грамотного подхода к организации участков. «Если это участок в школе, значит, надо сделать образцовый участок в школе. Если это участок в клубе, значит, сделать образцовый участок в клубе. Все-таки там же основная «кухня». Мы постараемся это сделать за счет того, что у нас, в принципе, все готово с тех выборов, чтобы ни урны не выбрасывали, ни кабинки — все это есть на месте», — отметил Глава государства.

Александр Лукашенко также акцентировал внимание на заработной плате членов комиссий. «Зарплата людей, связанных с выборами, — это святое», — заявил он. «Мы встретимся еще с вами и губернаторами. Администрации Президента я поручил быть рядом, чтобы организационные меры могли на месте осуществить: подготовить участки и тому подобное. Все-таки это политическая кампания, и Администрация должна свою работу сделать, а Центризбирком должен по закону организовать выборы: бюллетени, семинары, обучение руководителей участковых комиссий», — добавил Президент.

Глава государства подчеркнул, что власть создаст все условия для проведения выборов на достойном уровне. «Скрывать ничего не будем. Кто готов идти на выборы, пусть идет, — сказал Александр Лукашенко. — Все уровни власти будут работать в том направлении, в котором Центризбирком обозначит, как это и было всегда».

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Фото: пресс-служба Президента