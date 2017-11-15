В Полоцком районе стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»

Ежегодно в Беларуси почти тысяча пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем при курении. С начала этого года более двухсот человек стали жертвами огня из-за оброненной сигареты.

Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения при курении 14 ноября Министерством по чрезвычайным ситуациям был дан старт акции «Не прожигай свою жизнь!». Помимо сотрудников МЧС, в акции принимают участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также представители других организаций.

Мероприятия пройдут в четыре этапа и продлится до 1 декабря. В первый день акции сотрудники Полоцкого ГРОЧС с активистами БМООСП УО «Полоцкий государственный химико-технологический колледж» провели профилактическую работу с пассажирами городского маршрута № 2

в г. Полоцке.



Спасатели напомнили пассажирам основные причины пожаров, уделив особое внимание происшествиям по вине нетрезвых курильщиков.

Привели статистические данные о пожарах, произошедших на территории района. Так же спасатели предложили всем присутствующим обратить внимание на соседей, ведущих асоциальный образ жизни, призвали не пренебрегать правилами безопасности, ведь внимательность и ответственность может спасти им жизнь.

Во время второго этапа, который продлиться до 22 ноября спасатели побывают в коллективах на предприятиях и организациях, проведут беседы в пунктах общественного питания, учреждениях здравоохранения. Сотрудники Полоцкого ГРОЧС поговорят о пожарной безопасности, расскажут о проблеме неосторожного курения.

Третий этап акции пройдет 23-28 ноября в высших и средних специальных учебных заведениях. Специально для молодежи спасатели подготовят интерактивные мероприятия в формате открытых диалогов, фестивалей, тематических конкурсов и даже дискотек.

На финальном этапе – с 29 ноября по 1 декабря – полоцкие спасатели проведут яркие мероприятия в местах массового пребывания людей. На игровых площадках, организованных спасателями, дети и взрослые смогут не только интересно, но и с пользой провести время. А тематические фотозоны позволят на долгие годы сохранить яркие воспоминания о празднике безопасности.