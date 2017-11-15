В Полоцке по горячим следам задержали угонщиков
15.11.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   19 Views

 Сообщение об угоне автомобиля Nissan Sunny 1994 года выпуска поступило в милицию в четыре часа утра. Но в тот же день 14 ноября двое подозреваемых в совершении преступления были задержаны сотрудниками Полоцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь и отдела уголовного розыска Полоцкого РОВД.  Автомобиль возвращен владельцу.

Материалы о возбуждении уголовной ответственности направлены в Полоцкий МОСК Республики Беларусь.

По информации Полоцкого РОВД.

«Полацкі веснік»
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