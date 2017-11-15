В Полоцке по горячим следам задержали угонщиков

Сообщение об угоне автомобиля Nissan Sunny 1994 года выпуска поступило в милицию в четыре часа утра. Но в тот же день 14 ноября двое подозреваемых в совершении преступления были задержаны сотрудниками Полоцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь и отдела уголовного розыска Полоцкого РОВД. Автомобиль возвращен владельцу.

Материалы о возбуждении уголовной ответственности направлены в Полоцкий МОСК Республики Беларусь.

По информации Полоцкого РОВД.