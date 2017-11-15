15 ноября в Минске в Республиканском Дворце культуры профсоюзов собралась молодежь со всей страны, чтобы обсудить вопросы профессиональной подготовки и адаптации к современному рынку труда.

15 ноября в Минске в Республиканском Дворце культуры профсоюзов собралась молодежь со всей страны, чтобы обсудить вопросы профессиональной подготовки и адаптации к современному рынку труда. Эта тема станет ключевой во время Республиканского профсоюзного форума студенчества «Студенческая осень», который продлится с 15 по 17 ноября.

Также студенты высших учебных заведений со всей страны примут участие в крупнейшем студенческом саммите «Вектор роста. Изменение системы образования в контексте меняющегося рынка труда: адаптация или опережающее развитие», который пройдет при участии представителей министерства труда и социальной защиты и министерства образования Республики Беларусь. К обсуждению подключатся представители вузов Казахстана, России и Эстонии – во время саммита будет организован телемост.

Во второй день форума (16 ноября) планируются проведение «круглых столов», конкурсных и дискуссионных площадок, обучающих семинаров, а в день закрытия «Студенческой осени» (17 ноября) – посещения крупных промышленных предприятий и организаций столицы.

Напомним, Республиканский профсоюзный форум студенчества «Студенческая осень» пройдет уже во второй раз. В прошлом году он собрал более 700 участников из 38 высших учебных заведений страны.

Форум призван стимулировать активное участия студентов в общественной жизни учреждений образования, популяризовать деятельность по защите социальных и трудовых прав учащейся и трудовой молодежи. Проводимые в рамках форума обучающие мероприятия направлены на содействие обеспечению занятости молодежи, снижение оттока и закрепление молодых специалистов на рабочих местах, а также налаживание конструктивного диалога между выпускниками учреждений высшего образования и руководством предприятий.

Делегацию Витебской области на форуме представляют активисты профсоюзного движения учебных заведений области и Молодежного совета Витебского областного объединения профсоюзов.

Елена Устинова, пресс-служба ФПБ по Витебской области