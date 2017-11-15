Главная
Полацкі веснік
Редакция
История газеты
Реклама
Подписка
Контакты
Афиша кинотеатра «Родина»
Почетный гражданин города Полоцка
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Остановись, мгновенье!
Главная
//
Тема недели
//
АПК Беларуси: динамика положительная (15.11.2017)
АПК Беларуси: динамика положительная (15.11.2017)
15.11.2017 // Автор:
«Полацкі веснік»
//
Тема недели
//
Нет комментариев
// 35 Views
Скачать выпуск
Автор:
«Полацкі веснік»
Previous Post
Next Post
Оставить комментарий
Отменить ответ
Комментарий *
Имя *
E-mail *
Сайт
Мы в соцсетях
БЕЛТА: Тема недели
АПК Беларуси: динамика положительная (15.11.2017)
Стресс-тесты подтвердили надежность Белорусской АЭС (09.11.2017)
Кастрычніцкі эканамічны форум «Основы будущего» (03.11.2017)
Горячая линия работает с понедельника по пятницу. Телефон 42-44-57
Рубрики
Рубрики
Выберите рубрику
«Горячая линия» (231)
2017 год — Год науки (17)
Великой Победе посвящается (72)
Главное (1 634)
Дзень беларускага пісьменства (92)
Духовность (102)
Заботы сельские (132)
Здоровье (41)
К 100-летию «Полацкага весніка» (31)
Культура (220)
Люди (181)
Молодежь (149)
На контроле у власти (228)
Общество (280)
Полоцк — молодежная столица-2017 (74)
Почетный гражданин города Полоцка (6)
Прокуратора информирует (42)
Спорт (84)
Тема недели (125)
Экономика и бизнес (177)
Свежие записи
ПОЕЗД «МИНСК – ПОЛОЦК – МИНСК» ЗАПУСТЯТ УЖЕ С 10 ДЕКАБРЯ
16.11.2017
АПК Беларуси: динамика положительная (15.11.2017)
15.11.2017
15 ноября в Минске в Республиканском Дворце культуры профсоюзов собралась молодежь со всей страны, чтобы обсудить вопросы профессиональной подготовки и адаптации к современному рынку труда.
15.11.2017
В Полоцке по горячим следам задержали угонщиков
15.11.2017
В Полоцком районе стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»
15.11.2017