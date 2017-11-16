ПОЕЗД «МИНСК – ПОЛОЦК – МИНСК» ЗАПУСТЯТ УЖЕ С 10 ДЕКАБРЯ
16.11.2017   //   Автор:   //   Главное, Общество   //   Нет комментариев   //   94 Views

 

На сайте Белорусской железной дороги появился новый график движения поездов на 2017/2018 год, который вводится уже с 10 декабря. В нем есть официальное расписание нового поезда региональных линий бизнес-класса «Минск – Полоцк – Минск».  До столицы можно будет добраться всего за 3 часа 38 минут. Из Полоцка поезд будет отправляться в 6.19, а в Минск прибудет уже в 9. 57.

В наш древний город из столицы — вечером в 17.28, и прибудет в Полоцк 21.03.

А главное  поезд региональных линий бизнес-класса «Минск – Полоцк – Минск» назначается в ежедневное обращение!

 

Минск-Пассажирский
 17:28
Молодечно
 18:27 18:38 59 мин 11 мин
Вилейка
 18:54 18:56 1 ч 26 мин 2 мин
Крулевщизна
 19:52 19:54 2 ч 24 мин 2 мин
Полоцк
 21:03 3 ч 35 мин

 

Полоцк
 06:19
Крулевщизна
 07:24 07:25 1 ч 5 мин 1 мин
Вилейка
 08:17 08:18 1 ч 58 мин 1 мин
Молодечно
 08:34 08:41 2 ч 15 мин 7 мин
Минск-Пассажирский
 09:57 3 ч 38 мин
«Полацкі веснік»
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