ПОЕЗД «МИНСК – ПОЛОЦК – МИНСК» ЗАПУСТЯТ УЖЕ С 10 ДЕКАБРЯ

На сайте Белорусской железной дороги появился новый график движения поездов на 2017/2018 год, который вводится уже с 10 декабря. В нем есть официальное расписание нового поезда региональных линий бизнес-класса «Минск – Полоцк – Минск». До столицы можно будет добраться всего за 3 часа 38 минут. Из Полоцка поезд будет отправляться в 6.19, а в Минск прибудет уже в 9. 57.

В наш древний город из столицы — вечером в 17.28, и прибудет в Полоцк 21.03.

А главное поезд региональных линий бизнес-класса «Минск – Полоцк – Минск» назначается в ежедневное обращение!