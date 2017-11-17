Поздравление председателя Полоцкого райисполкома и председателя Полоцкого райсовета депутатов с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК
17.11.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   37 Views

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваш труд — одна из основ развития и благополучия страны.

Главное достояние и ценность села — это люди, труженики! Высокий профессионализм работников сельского хозяйства Полотчины, их самоотдача и преданность делу заслуживают глубочайшего уважения и признания.

Наши слова благодарно­сти и работникам перерабатывающей промышленности — с вашей помощью весь собранный урожай доходит до потребителей. Особая признательность  — ветеранам за труд и верность родной земле.

Желаем всем успехов в работе, доброго здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, мира и благополучия!

 

Николай Шевчук,
председатель  Полоцкого райисполкома,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь.
Иосиф Грибович,
председатель Полоцкого райсовета депутатов.

«Полацкі веснік»
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