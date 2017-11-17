Поздравление председателя Полоцкого райисполкома и председателя Полоцкого райсовета депутатов с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваш труд — одна из основ развития и благополучия страны.

Главное достояние и ценность села — это люди, труженики! Высокий профессионализм работников сельского хозяйства Полотчины, их самоотдача и преданность делу заслуживают глубочайшего уважения и признания.

Наши слова благодарно­сти и работникам перерабатывающей промышленности — с вашей помощью весь собранный урожай доходит до потребителей. Особая признательность — ветеранам за труд и верность родной земле.

Желаем всем успехов в работе, доброго здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, мира и благополучия!

Николай Шевчук,

председатель Полоцкого райисполкома,

член Совета Республики

Национального собрания

Республики Беларусь.

Иосиф Грибович,

председатель Полоцкого райсовета депутатов.