Девиз коллектива ОАО «Полоцкий молочный комбинат: «Качество сегодня — наше благополучие зав­тра».

Это знают не только полочане, но и многие другие отечественные и зарубежные потребители продукции ОАО «Полоцкий молочный комбинат».Вкуснейшие глазированные сырки и творожные десерты, молочная продукция под торговыми марками «Сафійка», «Молочное раздолье», без которых не обойтись ни дня, — все это востребованный результат работы настоящих профессионалов комбината.

Динамика успеха

Коллектив этого динамично развивающегося предприятия Полотчины под руководством директора Владимира Яцкевича применяет новейшие методы и технологии переработки молока, обеспечивает высокие качественные показатели, ведет модернизацию производства и работает на перспективу. Ключевым аспектом успеха в конкурентной борьбе являются инновации, поэтому руководство, специалисты и рабочие предприятия нацелены на непрерывное совершенствование. Следуя по пути развития и модернизации технологических процессов, в настоящее время комбинат располагает современными производственными цехами, холодильными камерами, реконструированными котельной и компрессорной, собственной автобазой.

Комбинат получил право маркировать знаком «Натуральный продукт» такую продукцию, как молоко, кефир, масло, сметана, сливки, творог. И, благодаря четкой и слаженной работе технологов, предприятие постоянно осваивает выпуск новых видов продукции, которые легко завоевывают покупательское предпочтение.

«Сафійка»

на «Продэкспо-2017»

На Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо-2017», которая проходит на этой неделе в Минске, стенд ОАО «Полоцкий молочный комбинат» в составе интеграционной структуры привлекает особое внимание. Настоящие и потенциальные партнеры полоцких молочников с интересом знакомятся с продукцией предприятия, обмениваются контактами со специалистами, обсуждают возможные варианты сотрудничества, а также — с удовольствием участвуют в дегустации продукции. Множество ярких вкусов не могут оставить равнодушными ни взрослых, ни детей!

— На выставке «Продэкспо-2017» мы представили свою новую торговую марку, которая включает в себя линейку таких продуктов, как молоко и кефир, в том числе в новой упаковке пюр-пак по 0,5л, а в скором будущем приступим к выпуску в пюр-паке йогуртов и кисломолочного напитка «Снежок»», — рассказала заместитель директора по коммерческим вопросам Наталия Жоголева. — Общаемся с представителями различных компаний, которые проявили интерес к поставкам нашей продукции в Сирию, Ливан, Казахстан, а также — в розничную сеть московского региона, Санкт-Петербурга. Мы открыты для сотрудничества!

Результат мастерства

Достойный продукт — главная цель и итог работы сплоченной, грамотной команды специалистов, объединенных общей задачей. Благодаря их мастерству растет популярность торговой марки «Молочное раздолье», расширяется география экспортных поставок. ОАО «Полоцкий молочный комбинат» знают в разных уголках мира как надежного партнера. Продукция предприятия радует потребителей Российской Федерации, Польши, Литвы, Германии, Армении, Грузии, Сирии, Казахстана, Ирана, Монголии, Абхазии и других стран ближнего и дальнего зарубежья. И ее высокое качество подтверждено многочисленными победами на международных выставках и конкурсах. И в этом году копилка наград пополнилась. ОАО «Полоцкий молочный комбинат» признан лауреатом Международного конкурса «Лучший продукт-2017».

Отменная деловая репутация Полоцкого молочного комбината, добытая трудом профессионалов, — гарант плодотворного сотрудничества с многочисленными отечественными и зарубежными партнерами. Для по­требителей «Молочное раздолье» уже давно является синонимом качества.

Владимир Яцкевич, директор ОАО «Полоцкий молочный комбинат»:

— Подводя итоги в канун нашего профессионального праздника, хочу поблагодарить за труд, за корпоративное единство и слаженность работы коллектив предприятия, ветеранов — за их вклад в развитие производства и всех коллег — за плодотворное сотрудничество. Желаю всем трудовых успехов, стабильности и благополучия и, конечно, крепкого здоровья!

Свою лепту в успехи комбината вносят опытные, трудолюбивые, добросовестные специалисты самых разных профессий. В их числе главный бухгалтер Юлия Млинникова, ведущий инженер-программист Александр Воробей, маслодел — мастер цеха производства сухого молока и масла Елена Гайсёнок, аппаратчик пастеризации цеха производства цельномолочной продукции Елена Лиманович, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта Ирина Фурс и многие другие работники, удостоенные наград разного уровня.

В когорте профессионалов — начальник ремонтно-механического участка Геннадий Гилевич и водитель транспортного цеха Николай Кампут, которые накануне профессионального праздника признаны победителями районного соревнования в номинации «Лучший среди специалистов организаций перерабатывающей промышленности».



Геннадий Михайлович работает на предприятии 25 лет и благодарен судьбе за то, что привела его когда-то в этот коллектив: «Коллеги хорошие, работа интересная — о чем еще мечтать? Очень важно, что мы — единая команда». Он желает всем счастья, радости, успехов и здоровья. К этим пожеланиям присоединяется и Николай Викторович, который с особым чувством ответственности за порученное дело обеспечивает доставку сырья на комбинат за рулем своего МАЗа.